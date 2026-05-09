Uitgerekend El Allouchi houdt Eredivisiedroom Willem II in leven

9 mei 2026, 18:23
Mounir El Allouchi viert de 1-0 bij Willem II - RKC
Foto: © Imago
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Willem II mag blijven dromen van een terugkeer in de Eredivisie. De Tricolores hielden provinciegenoot RKC Waalwijk zaterdag in Tilburg op een 1-1 gelijkspel, met dank aan een treffer van Mounir El Allouchi die tot grote emoties in het stadion leidde. Door de uitschakeling zit de profloopbaan van RKC-spits Michiel Kramer er definitief op.

RKC-trainer Sander Duits greep stevig in na de 0-1 thuisnederlaag in de heenwedstrijd, eerder deze week. De Waalwijkers begonnen met liefst vijf andere namen aan de return. Kramer was daarbij één van de spelers die in het elftal kwamen en mocht daarom als basisspeler beginnen aan zijn mogelijk laatste duel als prof.

Willem II liet al in de allereerste minuut een reuzenkans om de score te openen liggen, toen Siegert Baartmans goed wegdraaide bij Loek Postma en alleen op het RKC-doel af kon. Keeper Yanick van Osch verkleinde zijn doel echter goed en wist de inzet onschadelijk te maken. Ook Baartmans' collega-spits Devin Haen kreeg daarna wat kansjes, maar wist eveneens niet te scoren. Aan de overkant kwam RKC er af en toe ook goed uit, wat al snel een kans voor Denilho Cleonise opleverde. Hij mikte in kansrijke positie echter naast. Na de aantrekkelijke openingsfase zakte het tempo en daarmee het niveau van de wedstrijd echter ver terug, waardoor beide ploegen halverwege met een 0-0 tussenstand de kleedkamers opzochten.

Waar beide ploegen in de eerste helft het kruit droog hielden, was het direct na rust wél raak. Uitgerekend El Allouchi, de man die recent zijn dochtertje verloor, zette Willem II uit de eerste de beste aanval van het tweede bedrijf op 1-0, wat tot grote emoties bij de doelpuntenmaker leidde. De voorsprong hield echter geen stand; na bijna een uur kreeg Jean-Paul Boëtius de bal plots voor zijn voeten en zette hij RKC met een van richting veranderd schot weer naast de thuisploeg: 1-1.

De gelijkmaker zorgde voor een kentering in het wedstrijdbeeld, want plots was het RKC dat de beste kansen kreeg op een volgende treffer - waarmee de stand over twee duels weer gelijk zou worden getrokken. In de absolute slotseconden kreeg Harrie Kuster de grootste mogelijkheid, maar de Twente-huurling volleerde van dichtbij over. Willem II hield dus stand en trok de voorsprong uit de heenwedstrijd daarmee over de streep.

De Tilburgers mogen zich nu gaan opmaken voor een dubbele confrontatie met de winnaar van het tweeluik tussen Almere City en De Graafschap, dat vanaf 20.00 uur vanavond beslist wordt in Doetinchem. Almere verdedigt op De Vijverberg een 3-1 zege uit de heenwedstrijd. Weet Willem II ook de volgende horde te nemen, dan strijdt het daarna in de finale van de play-offs met de nummer zestien van de Eredivisie om een plek op het hoogste niveau.

Willem II - RKC

Willem II
1 - 1
RKC Waalwijk
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Play-offs 1/2
Seizoen: 2025/2026

Mounir El Allouchi

Team: Willem II
Leeftijd: 31 jaar (27 sep. 1994)
Positie: M (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Willem II
30
3
2024/2025
Orubah
0
0
2023/2024
Karmiotissa
0
0
2022/2023
Karmiotissa
39
10

