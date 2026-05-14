Jack van Gelder doet zijn Oranjezomer-verhaal: 'Ben teleurgesteld in Hélène Hendriks'

Jack van Gelder was een vaste tafelgast bij De Oranjezomer, maar daar kwam ook weer vrij abrupt een einde aan. Rondom de talkshow besloten ze een andere weg in te slaan; nu komt Van Gelder via Privé met uitleg.

Begin 2026 verdween de voormalige sportjournalist van de buis. Op de achtergrond zijn er nog gesprekken geweest om samen door te gaan, maar beide partijen kwamen er niet uit.

Hélène Hendriks vond het jammer dat Van Gelder niet meer zou aanschuiven, vertelde ze toentertijd aan De Telegraaf. "Hij was een sfeermaker met een duidelijke mening aan tafel. Het is duidelijk dat ik hem er heel graag bij heb. Maar je moet ook naar de toekomst kijken. We hebben nieuwe mensen die we uit willen proberen." Ze gaf tegelijkertijd aan dat Van Gelder mogelijk in de toekomst weer zou aansluiten.

'Er is geen tussenweg'

De voormalige commentator doet nu zijn verhaal in de Privé. "De gedachtegang van de redactie en die van mij liep te veel uit elkaar. Dat kan, maar dan moet niet gezegd worden dat ik nog wel incidenteel kan komen. Het werkt, of het werkt niet. Er is geen tussenweg. En ik kom niet alleen maar omdat er verder niemand kan. Ik heb geen zin om op het reservebankje te zitten.”

Van Gelder voelde dat er geen oplossing gevonden zou worden. "Toen heb ik op een gegeven moment gezegd: laten we er maar een eind aan breien. Dat hebben ze financieel vervolgens keurig afgewikkeld. We hebben elkaar geen hand gegeven, althans niet formeel. Maar het was natuurlijk niet leuk om zo een beetje te worden weggemoffeld, na een tv-carrière van 54 jaar.” : "Ik denk eigenlijk dat het erom ging dat ik niet de juiste politieke kleur had voor het programma. En dat ik misschien te serieus werd.”

De markante persoonlijkheid denkt ook te weten waarom hij in eerste instantie werd weggewerkt, en dat was niet door enkele woedeaanvallen. "Ik ben één, twee keer boos geworden. En misschien nog een derde keer, maar dat was een futiliteit. Ik denk eigenlijk dat het erom ging dat ik niet de juiste politieke kleur had voor het programma. En dat ik misschien te serieus werd.”

Van Gelder ziet ook dat er grote verschillen zijn tussen De Oranjezomer van toen en de huidige variant. "Misschien vond men het wel irritant hoe ik over bepaalde dingen denk. Ik weet het niet, maar ik zie nu toch voornamelijk lichtere onderwerpen behandeld worden. Er wordt niet meer zoveel gediscussieerd, of op een andere manier de diepte ingegaan.”

Teleurgesteld in Hendriks

Hendriks en Van Gelder waren tijdens uitzendingen als twee handen op één buik, maar die relatie liep vervolgens in het slop. "Hélène en ik konden heel goed met elkaar opschieten. Maar ik zeg je heel eerlijk: ik ben teleurgesteld in haar. Ik heb bijna niets meer van haar gehoord. Dat vind ik dan toch wel moeilijk.” Volgens Hendriks was het contact met Van Gelder recentelijk nog 'goed'.

Van Gelder begeleidde haar toen ze doorbrak in de tv-wereld. "Ik heb haar vanaf het begin meegemaakt, toen ze net begon met presenteren. Ik heb haar ook zo nu en dan, als zij er behoefte aan had, van tips voorzien. Bijvoorbeeld toen ze ineens aan het hoofd van de tafel belandde. We hadden echt een goede verstandhouding.”

'Geen Curaçao, heb niet met die jongens van Vandaag Inside'

De redacties en sterren van De Oranjezomer en Vandaag Inside gaan deze zomer naar Curaçao, waar Van Gelder zeker niet te zien zal zijn. "Daar wilde ik sowieso niet heen hoor, omdat ik niets heb met die jongens van Vandaag Inside. Er is geen ruzie, maar ik hoor niet bij dat groepje. En dan zie ik op een gegeven moment ook zo’n lijst van mensen die meegaan met De Oranjezomer. Zoals Youri Mulder, Theo Janssen en Nicky, de zoon van René van der Gijp. Die zaten daarvoor nooit bij Hélène aan tafel. Niets mis met die namen, maar dan voel je je wel een beetje opzijgezet. Dat doet pijn. Ik weet toch ook wel iets van voetbal. Ik heb tussen 1978 en 2014 alle WK’s gedaan.” Van Gelder ambieert momenteel geen terugkeer op tv.