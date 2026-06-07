Ten Hag verklaart in twee woorden waarom hij Real Madrid - Ajax nooit terugkeek

Erik ten Hag heeft pas recent voor het eerst de Champions League-wedstrijd Real Madrid - Ajax (1-4) uit 2019 teruggekeken. De overwinning in het Santiago Bernabéu is misschien wel zijn grootste succes ooit als trainer, maar hij voelde nooit de behoefte om de beelden terug te zien. "Is geweest", geeft hij simpelweg als verklaring in het programma SEG Stories.

Ten Hag zit in het programma aan tafel met andere cliënten van makelaarskantoor SEG: Kevin Strootman en Robin van Persie. Strootman stipt aan dat Ten Hag wel trots mag zijn op de prestatie van Ajax in Madrid. “Het was toch een fantastische wedstrijd?” Ten Hag grapt dat de wedstrijd ‘makkelijk’ was. Hij heeft ook de halve finale tegen Tottenham Hotspur, waarin Ajax werd uitgeschakeld, nooit teruggekeken.

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Daar heeft Van Persie wel begrip voor. "Dat heb ik bij de WK-finale van 2010 ook niet gedaan. De manier waarop we verloren, dat doet nog steeds pijn. In de 116e minuut krijgen we het doelpunt tegen, nadat wij een corner moeten krijgen. Dat is geen excuus, maar uit die aanval scoorde Spanje. Dat voelt lullig en is ook wel pijnlijk. Je krijgt één keer zo'n kans en dan ben je zó dichtbij... Dat blijft bij. Zij hadden meer controle, maar wij hadden meer kansen. Of Arjen Robben het nog weleens heeft teruggekeken? Ik denk het niet. Ik denk dat je dan gelijk wegklikt. En wat betreft Real – Ajax: dat koppel je die week terug richting de spelers, maar dat is het."

Ten Hag heeft onlangs toch voor het eerst de wedstrijd tegen Real Madrid teruggekeken. "Ik heb voor De VoetbalTrainer een beschouwing gemaakt over mijn totale trainerscarrière, mijn visie op voetbal en mijn visie op coachen. We hebben de wedstrijd tegen Real Madrid gepakt als voorbeeld van hoe je van een speelwijze naar een speelplan komt. En ja, wij speelden best aardig toen."