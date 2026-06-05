BILD: 'Bayern München meldt zich bij Ajax als Saibari-deal niet doorgaat'

De onderhandelingen tussen Bayern München en PSV over de transfer van verlopen vooralsnog stroef, dat weet Christian Falk van BILD. De Duitse grootmacht heeft een openingsbod van 47 miljoen euro neergelegd in Eindhoven, maar de regerend landskampioen verlangt een aanzienlijk hogere transfersom. Mocht een akkoord over de Marokkaans international uitblijven, dan schakelt de club uit München mogelijk door naar Ajax-aanvaller .

Dat PSV hoog in de boom zit, heeft volgens Falk te maken met eerdere transferdoelwitten van de Duitse topclub. Op zijn eigen YouTube-kanaal geeft de journalist aan dat de clubleiding van de Eindhovenaren mikken op een bedrag van rond de zestig miljoen euro. "Bayern wilde eerst voor Anthony Gordon gaan en had daar zestig miljoen euro voor over", meent Falk. "Ik hoor nu geluiden dat PSV denkt: geef ons dan ook maar zestig miljoen voor Saibari", aldus de journalist.

Godts geldt als goedkoper alternatief in München

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Hoewel de spelmaker van PSV de absolute topprioriteit blijft in de Allianz Arena, houdt Bayern nadrukkelijk rekening met een scenario waarin de onderhandelingen definitief stuklopen. In dat geval komt Godts mogelijk in beeld als vervanger.

"Mika Godts staat ook op de lijst. Hij staat minder hoog dan Saibari, en ik weet niet precies waarom, omdat hij ook een enorm goed seizoen heeft gedraaid. Hij is ook een stuk goedkoper: de vraagprijs staat op 35 miljoen euro. Mocht Saibari niet lukken, dan is Godts de volgende kandidaat", zegt de Duitser.