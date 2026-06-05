AS: Míchel wil Girona-speler mee naar Ajax nemen, eerste gesprekken gevoerd

Ajax heeft donderdag een gesprek gevoerd met Girona over de komst van , zo meldt het Spaanse AS. De Oekraïense buitenspeler zou wegens een degradatieclausule voor tien miljoen euro kunnen vertrekken. Naast Ajax zou ook Espanyol interesse hebben in de 28-jarige speler, wiens voorkeur duidelijk is.

Volgens AS heeft het naar de Segunda División gedegradeerde Girona donderdag ‘twee belangrijke gesprekken gevoerd met twee zeer geïnteresseerde clubs’. Het zou gaan om Espanyol en Ajax, de mogelijke nieuwe club van Míchel. De Spanjaard wil zijn oud-speler graag meenemen naar de Johan Cruijff ArenA.

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Toch lijken de Amsterdammers niet de favoriet in de strijd om Tsygankov. De Oekraïner zou zelf de wens hebben om in LaLiga te blijven. Espanyol zou ‘perfect bij hem passen’, maar zou mogelijk niet in de positie zijn om een investering te doen.

Girona heeft nog geen concrete aanbiedingen ontvangen voor Tsygankov. “Maar die zullen er wel komen”, zo klinkt het in de Spaanse media. Tsygankov maakte twintig doelpunten en gaf 23 assists in 119 wedstrijden namens de LaLiga-degradant.