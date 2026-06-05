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AS: Míchel wil Girona-speler mee naar Ajax nemen, eerste gesprekken gevoerd

5 juni 2026, 12:50
Míchel met op de achtergrond het stadion van Ajax, de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ajax heeft donderdag een gesprek gevoerd met Girona over de komst van Viktor Tsygankov, zo meldt het Spaanse AS. De Oekraïense buitenspeler zou wegens een degradatieclausule voor tien miljoen euro kunnen vertrekken. Naast Ajax zou ook Espanyol interesse hebben in de 28-jarige speler, wiens voorkeur duidelijk is.

Volgens AS heeft het naar de Segunda División gedegradeerde Girona donderdag ‘twee belangrijke gesprekken gevoerd met twee zeer geïnteresseerde clubs’. Het zou gaan om Espanyol en Ajax, de mogelijke nieuwe club van Míchel. De Spanjaard wil zijn oud-speler graag meenemen naar de Johan Cruijff ArenA.

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Toch lijken de Amsterdammers niet de favoriet in de strijd om Tsygankov. De Oekraïner zou zelf de wens hebben om in LaLiga te blijven. Espanyol zou ‘perfect bij hem passen’, maar zou mogelijk niet in de positie zijn om een investering te doen.

Girona heeft nog geen concrete aanbiedingen ontvangen voor Tsygankov. “Maar die zullen er wel komen”, zo klinkt het in de Spaanse media. Tsygankov maakte twintig doelpunten en gaf 23 assists in 119 wedstrijden namens de LaLiga-degradant.

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Viktor Tsygankov

Viktor Tsygankov
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 28 jaar (15 nov. 1997)
Positie: M, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
32
6
2024/2025
Girona
27
2
2023/2024
Girona
30
8
2022/2023
Dynamo Kyiv
13
6

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