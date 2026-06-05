blijft deze zomer 'gewoon' bij Ajax, zo bezweert zijn eigen vader Maxim. De Israëlische creatieveling beleefde een velbewogen debuutseizoen waarin hij niet altijd zeker was van een basisplaats, maar is vastbesloten om alsnog uit te groeien tot een sterspeler in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax telde afgelopen zomer bijna 15 miljoen euro neer om Gloukh over te nemen van Red Bull Salzburg. De aanvallende middenvelder kwam in zijn debuutjaar, waarin de club in de Eredivisie als vijfde eindigde en uiteindelijk via de play-offs Europees voetbal veiligstelde, tot 39 officiële optredens, waarvan 24 als basisspeler. Daarin was Gloukh goed voor 9 doelpunten en 7 assists.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met het Israëlische Sport5 spreekt vader Gloukh van een 'turbulent' eerste jaar in Amsterdam. "Hij paste zich snel aan en begon goed, maar de club wisselde om de paar maanden van trainer en dan moest hij zich weer in het elftal knokken en zich opnieuw bewijzen", zegt Gloukh senior.

"Ik denk dat hij elke keer stappen vooruit zet, hoewel we dat misschien niet altijd zien. Ik zie in wedstrijden dat hij fysiek, tactisch en defensief vooruitgaat, dat bewijzen de data ook. Het gaat misschien niet snel, maar ik weet zeker dat we het volgend seizoen gaan zien." Dat moet dus 'gewoon' bij Ajax gebeuren, aldus Gloukh senior: "Ik denk niet aan een vertrek en dat wil ik ook niet. Het gebrek aan speelminuten was niet prettig voor hem, maar als speler moet je daarvan leren en er sterker van worden. Als je aan de top wil komen, dan moet je er doorheen."

Dat in de media her en der geruchten verschijnen over een vroegtijdig vertrek, intereseert vader Gloukh dan ook niets: "Ik lees ze niet. Ik weet dat hij bij Ajax blijft en zij schrijven gewoon dat ze hem zullen verkopen. Maar de spelers en de fans houden heel veel van hem, er is voor hem geen reden om te vertrekken." Daarbij denkt hij dat de aanstelling van Míchel als nieuwe hoofdtrainer een positief effect op zijn zoon zal hebben: "Er komt nu een aanvallende coach, samen met Jordi Cruijff gaat hij alles veranderen. Het is de droom van Oscar om een leidende speler bij de club te worden."

'Verkoop Mika Godts kan hem helpen'

Maxim Gloukk zou er raar van opkijken als Ajax zélf aan zou geven niet verder te willen met zijn zoon. "Daar hebben we met geen woord over gesproken. Het zou mij verrassen als ze zouden zeggen dat hij niet in de plannen voorkomt. Ik ben ook niet iemand die ervan houdt om steeds van de ene club naar de andere over te stappen. Als je er eenmaal bent, dan moet je alles proberen. En ik geloof ook niet dat ze het zo snel al zullen opgeven met een speler. En ik denk dat het hem gaat helpen om meer krediet op te bouwen als Mika Godts verkocht wordt."