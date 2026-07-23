Luciano Valente doet open sollicitatie: ‘Zou een droom zijn’

zou het een ‘droom’ vinden om aanvoerder te worden van Feyenoord, zo laat hij weten in gesprek met ESPN. De middenvelder benadrukt echter dat hij niet vindt dat hij de enige goede kandidaat is in de huidige selectie van de Rotterdammers.

Feyenoord nam deze zomer afscheid van Timon Wellenreuther, die de afgelopen maanden de aanvoerdersband om zijn arm droeg. In gesprek met ESPN krijgt Giovanni van Bronckhorst de vraag of hij al een idee heeft wie de nieuwe captain wordt. “Ik wil daar bewust mijn tijd voor nemen”, antwoordt de trainer. “Ik ben nieuw bij de club en heb ook gezien hoeveel impact dat vorig seizoen heeft gehad. Ik wil de groep leren kennen. Niet alleen de kwaliteit van de spelers, maar ook de karakters. Na gesprekken met de spelers wil ik juiste keuzes maken.”

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Valente was afgelopen seizoen een van de sterkhouders van Feyenoord en wordt vaker genoemd als optie voor het aanvoerderschap. “Aanvoerder zou een droom zijn, maar ik wil niet zeggen dat dat het meest logische is”, laat de middenvelder desgevraagd weten. “Ik ben nog een jonge speler. Ik heb wel al best wat wedstrijden in de benen inmiddels, Europees en in de Eredivisie. En ik ben iemand die voorop gaat in de strijd, dus in dat opzicht zou het zeker kunnen. Maar ik wil niet zeggen dat het per se het meest logisch is.”

Ook Van Bronckhorst krijgt Valente als optie voor de band voorgelegd. “Luciano heeft een geweldig talent en heeft een goed seizoen gehad bij Feyenoord”, antwoordt de trainer. “Hij is toch wel het gezicht van het team, zie je overal. Hij komt goed voor de dag, ook voor de camera, dus ik begrijp die mening wel.” Of Valente ook echt kans maakt op de band, wil Van Bronckhorst zich niet over uitlaten.