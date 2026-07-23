Maldini onthult: Italië benadert naast Guardiola nog een absolute toptrainer

, technisch directeur van de Italiaanse voetbalbond (FIGC), heeft zich uitgesproken over de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. De oud-verdediger bevestigt dat de bond Pep Guardiola heeft benaderd, terwijl hij ook de naam van Carlo Ancelotti noemt.

Italië ging in de play-offs voor WK-deelname na strafschoppen onderuit tegen Bosnië-Herzegovina, waardoor de viervoudig wereldkampioen voor de derde keer op rij niet van de partij was op het WK. Het kostte Gennaro Gattuso de kop en sindsdien is Maldini op zoek naar een opvolger. Begin deze week kwam naar buiten dat de voormalig speler van AC Milan heeft gesproken met Guardiola, die deze zomer na tien jaar vertrok bij Manchester City.

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Op een bijeenkomst voor Serie A-clubs, waar ook de top van de FIGC aanwezig was, heeft Maldini zich woensdag uitgelaten over de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. “We hebben Guardiola en Ancelotti benaderd”, zo bevestigde de technisch directeur. Laatstgenoemde is momenteel bondscoach van Brazilië en heeft nog een contract tot en met het WK van 2030 in Zuid-Amerika. Of zijn komst haalbaar is, zal dus nog moeten blijken.

Bondsvoorzitter Giovanni Malagò legt uit waarom hij eerst een technisch directeur heeft aangesteld, voordat er een nieuwe bondscoach werd gekozen. “Het heeft me twee weken gekost om Paolo te overtuigen”, zo laat hij zich optekenen. “Dit project gaat verder dan alleen een bondscoach. Ik heb die volgorde bewust omgedraaid. Ik kan blijkbaar behoorlijk overtuigend zijn.” De FIGC zet in op een project van zes jaar, waar de EK’s van 2028 en 2032 en het WK van 2030 onder vallen. “In de hoop dat ik daarna nog mag doorgaan. Paolo had het tegenover de clubvoorzitters zelfs over een periode van acht tot tien jaar”, aldus Malagò. “We willen de achterstand op andere toplanden dichten, want die is overduidelijk. De bondscoach is belangrijk, maar er zijn nog veel meer dossiers en profielen waaraan we werken.”