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Van Bronckhorst: 'Als zij blijven ben ik een tevreden trainer'

23 juli 2026, 16:33
Giovanni van Bronckhorst met op de achtergrond De Kuip, het stadion van Feyenoord
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Giovanni van Bronkchorst ziet deze zomer het liefst helemaal geen spitsen meer vertrekken bij Feyenoord, zo zegt de trainer in gesprek met Rijnmond. De Rotterdammers haalden in de persoon van Nacho Ferri reeds een nieuwe 'nummer 9' naar De Kuip, maar de Eredivisietopscorer van vorig seizoen, Ayase Ueda, staat ook nog altijd onder contract.

Ueda kwam afgelopen seizoen tot 25 doelpunten in 31 competitiewedstrijden en maakte daarmee in zijn derde seizoen bij Feyenoord alsnog zijn belofte waar. Afgelopen zomer was hij dan ook eerste spits van Japan op het WK, waar hij in het tweede pouleduel met Tunesië (0-4 winst) van zich deed spreken met twee goals én een assist. Ueda ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2028. Behalve Ferri heeft Van Bronckhorst ook Casper Tengstedt én Shaqueel van Persie nog achter de hand voor de spitspositie.

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Rijnmond vraagt Van Bronckhorst naar de pikorde in de punt van de aanval: "Ervan uitgaande dat Ueda nog gaat vertrekken, is Ferri dan automatisch de eerste spits?", wil de omroep weten. "Nou, dat denk ik niet", reageert de trainer. "We weten allemaal dat Ayase een speler is die zich in de kijker heeft gespeeld en dat er een mogelijkheid is dat die verkocht gaat worden. Het is niet honderd procent, maar ik moet zeggen: als coach wil je eigenlijk alle spelers behouden hebben die je kan. Dus mocht ik Ayase hebben én Casper én Nacho, dan zit er een tevreden trainer die keuzes te over heeft."

Van Bronckhorst toont zich tegelijkertijd ook realistisch: "Ik begrijp ook dat de club daar natuurlijk wel iets van vindt, met name op het budget dat we hebben. Daar zullen we gewoon heel slim in moeten zijn, in de keuzes die we maken", besluit de trainer het onderwerp.

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Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 51 jaar (5 feb. 1975)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
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8
Go Ahead
0
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