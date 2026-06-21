Japan heeft zijn tweede wedstrijd in de WK-poule van Oranje gewonnen. In het Mexicaanse Monterrey waren de Japanners in de duizendste WK-wedstrijd ooit mede dankzij twee goals en een assist van Feyenoorder met 0-4 te sterk voor Tunesië, waar het Hervé Renard-effect dus uitbleef.

Tunesië zette na de afstraffing in de eerste poulewedstrijd tegen Zweden (5-1) bondscoach Sabri Lamouchi op straat. Na zijn unieke ontslag - nog nooit deed een land dit middenin het toernooi - werd de ervaren Fransman Renard aangesteld om het tij te keren, maar dat lukte in de nacht van zaterdag op zondag dus nog niet.

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Bij Japan stonden Feyenoorders Ueda en Tsuyoshi Watanabe andermaal aan de aftrap. Ajax-speler Ko Itakura, in de openingswedstrijd tegen Nederland nog ongebruikte reserve, stond eveneens in de basis en droeg de aanvoerdersband. Ook Takehiro Tomiyasu, die de afgelopen maanden ploeggenoot van Itakura in Amsterdam was en die tegen Oranje mocht invallen, vond zijn naam terug op het wedstrijdformulier.

Japan had niet lang nodig om de ban te breken. Er waren amper drie minuten gespeeld toen Keito Nakamura de achterlijn haalde en de bal teruglegde voor het doel. In de overvolle zestien kreeg Daichi Kamada, die ook al trefzeker was tegen Nederland, de bal met het nodige fortuin achter de Tunesische doelman Aymen Dahmen gewerkt: 0-1. Niet veel later had ook de tweede al kunnen vallen, maar een scherpe voorzet van Ueda werd maar nét voor een instormende ploeggenoot weggewerkt en even later had Tomiyasu de pech dat zijn inzet na een hoekschop op milimeters na niet helemaal over de doellijn was.

Het bleek slechts uitstel van executie, want na een halfuur spelen lag de tweede Japanse treffer ook in het netje. Deze keer was het Eredivisietopscorer Ueda die hem maakte: met een goed geplaatst schot in de verre hoek schoot de Feyenoorder door de benen van een tegenstander de 0-2 tegen de touwen. Tunesië was aanvallend onmachtig en kwam in het hele eerste bedrijf niet verder dan een aardige knal van afstand van Hannibal Mejbri in de openingsminuten.

Na rust leek Japan het wel te geloven. Tunesië drong wel wat aan, maar was opnieuw niet bij machte om de Japanse doelman Zion Suzuki echt te verontrusten. Twintig minuten voor tijd gaf Japan even gas en lag ook de derde treffer in het Tunesische doel. Ueda fungeerde deze keer als aangever. Met een splijtende pass zette hij ploeggenoot Junya Ito vrij voor Dahmen, waarna het een koud kunstje was om de 0-3 op het bord te zetten. Het slotakkoord was vlak voor tijd weer voor Ueda. Op aangeven van Sano maakte de Feyenoorder met een perfect getimede kopbal de 0-4.