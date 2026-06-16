Tunesië vindt nieuwe bondscoach: de man achter een van de grootste WK-stunts ooit

De Tunesische voetbalbond zet alles op alles om Hervé Renard aan te stellen als nieuwe bondscoach, nadat Sabri Lamouchi direct na de zware 5-1 nederlaag tegen Zweden aan de kant werd geschoven. Dat schrijft journalist Romain Molina.

De afstraffing in de openingswedstrijd van het WK heeft de druk bij Tunesië tot een kookpunt gebracht. Maandag maakte de bond bekend dat de samenwerking met Lamouchi officieel is beëindigd. In dezelfde verklaring werd aangekondigd dat Mondher Kebaier voorlopig de leiding zou krijgen over de nationale ploeg tijdens de resterende WK-duels.

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Daar bleef het echter niet bij. Volgens Molina werkt de Tunesische bond achter de schermen aan een veel ambitieuzere oplossing. Renard, een van de bekendste bondscoaches in het internationale voetbal, zou in beeld zijn om per direct het roer over te nemen.

Hervé Renard moet Tunesië uit crisis trekken

De 57-jarige Fransman heeft een indrukwekkend cv opgebouwd als bondscoach. Hij won de Afrika Cup met zowel Zambia als Ivoorkust en stond daarnaast aan het roer bij Marokko, Saudi-Arabië en het Franse vrouwenelftal. In de groepsfase van het WK 2022 was hij als bondscoach van Saoedi-Arabië verantwoordelijk voor de verrassende 1-2 zege op de latere wereldkampioen Argentinië; de speech die Renard in de pauze gaf, bij een 1-0 achterstand, ging de hele wereld over.

Renard is momenteel beschikbaar nadat hij enkele maanden voor het WK werd ontslagen door Saoedi-Arabië. Opmerkelijk genoeg had hij de ploeg wel naar het eindtoernooi geleid, voordat de bond besloot verder te gaan met Giorgos Donis.

Volgens Molina ziet de Tunesische bond in Renard de ideale kandidaat om het nationale elftal uit de huidige crisis te loodsen. Daarbij zou hem niet alleen een opdracht voor de rest van het WK zijn voorgelegd, maar ook een breder sportief project voor de langere termijn.

Opvallende ontwikkelingen rond Lamouchi

De situatie werd nog opmerkelijker doordat Lamouchi volgens Molina zelfs nog een training leidde nadat de bond zijn ontslag al officieel had aangekondigd.

Ondertussen lijken de Tunesische bestuurders vol in te zetten op de komst van Renard. Molina schrijft op X dat de bond 'alles of niets' heeft gespeeld door contact op te nemen met de Franse oefenmeester. Hij trekt een vergelijking met de noodgreep die de Ivoriaanse bond tijdens de Afrika Cup van 2023, die werd gewonnen nadat de bondscoach tijdens de groepsfase werd ontslagen.

Tunesië speelt zaterdag zijn tweede groepswedstrijd tegen Japan. Vijf dagen later wacht een treffen met Nederland.