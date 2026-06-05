Ajax verleidt tienersensatie en is dicht bij transfer: 'Hij is diep onder de indruk'

Ajax lijkt een nieuwe buitenlandse groeibriljant aan de selectie toe te voegen. Volgens het Ierse sportmedium The 42 bevinden de Amsterdammers zich in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen met Michael Noonan, een pas zeventienjarige spits van Shamrock Rovers die in zijn thuisland wordt beschouwd als een van de grootste talenten van zijn generatie.

Noonan bracht tijdens het afgelopen weekend een bezoek aan Amsterdam en kreeg daarbij een uitgebreide rondleiding op sportcomplex De Toekomst. Dat bezoek heeft 'diepe indruk' gemaakt op de aanvaller, die Ajax inmiddels als zijn favoriete bestemming zou hebben aangewezen. Volgens The 42 moeten nog enkele details worden uitgewerkt voordat een akkoord kan worden bereikt.

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De bedoeling is dat Noonan in eerste instantie aansluit bij Jong Ajax. De beloftenploeg komt uit in de Keuken Kampioen Divisie en biedt talenten traditioneel een platform om zich richting het eerste elftal te ontwikkelen.

Europese recordhouder op zeventienjarige leeftijd

Dat Ajax overtuigd is geraakt van Noonan is niet verrassend. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de Ier al veel ervaring opgedaan op het hoogste niveau van zijn land. Voor Shamrock Rovers speelde hij inmiddels tientallen wedstrijden in de League of Ireland en maakte hij ook internationaal zijn naam.

In februari 2025 schreef hij zelfs geschiedenis. Tijdens zijn debuut voor Shamrock Rovers in de Conference League tegen het Noorse Molde werd hij met een leeftijd van 16 jaar en 197 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in de geschiedenis van de competitie. Noonan is daarnaast al international van de Ierse Onder 21-ploeg.

Hoffenheim miste zijn kans

Eerder leek een overstap naar TSG Hoffenheim nog de meest logische vervolgstap. De Duitse club bereikte een akkoord met Shamrock Rovers over een transfersom van ongeveer 1,8 miljoen euro. Uiteindelijk zag Noonan echter af van een verhuizing naar Duitsland.

Daardoor kwam Ajax nadrukkelijk in beeld. De Ierse krant ziet de Eredivisie bovendien als een uitstekende omgeving voor de ontwikkeling van jonge aanvallers en wijst daarbij op het succesvolle voorbeeld van Troy Parrott, die zich bij AZ sterk heeft ontwikkeld.

Hoewel de definitieve transfersom nog niet vaststaat, lijkt Ajax momenteel de beste papieren te hebben om het Ierse spitsentalent binnen te halen.