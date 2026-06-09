De transferzomer van Ajax: Jordi Cruijff wacht een megaklus

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan Ajax, dat met technisch directeur Jordi Cruijff aan een nieuw tijdperk begint.

Bij Ajax draait deze transferzomer namelijk niet alleen om welke spelers er naar Amsterdam komen, maar ook om welke spelers vertrekken. De Amsterdammers hebben volgens verschillende media liefst 21 spelers op TransferRoom geplaatst. TransferRoom is een internationaal platform waarop clubs en directieleden transfermogelijkheden kunnen bespreken. Daarmee lijkt Ajax een duidelijk signaal af te geven: de selectie moet flink op de schop, en daarvoor moeten spelers vertrekken.

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Het laat zien hoe groot de schoonmaakoperatie in Amsterdam is. De afgelopen jaren werd er veel geïnvesteerd in nieuwe spelers, maar lang niet iedere aankoop bleek een succes. Cruijff lijkt daarom eerst ruimte te willen creëren voordat hij zich volop op versterkingen richt. Daarmee staat Cruijff voor vrijwel dezelfde uitdagingen als zijn voorganger Alex Kroes.

Stap 1 is gezet

De belangrijkste taak voor de beleidsmaker van de Amsterdammers was het aanstellen van een nieuwe trainer. De keuze voor John Heitinga liep vorige zomer uit op een groot fiasco, en dat mag Ajax niet nog een keer gebeuren. Cruijff kwam uiteindelijk uit bij de Spaanse trainer Míchel. De coach van Girona moet Ajax weer op de rails krijgen.

Met de komst van de Spanjaard is de eerste stap gezet. Nu wacht stap twee. Voordat de club deze transferzomer meerdere grote uitgaven kan doen, zullen er eerst spelers moeten vertrekken.

Dat verklaart ook waarom Ajax open lijkt te staan voor gesprekken over een groot aantal spelers. Niet iedere speler die op TransferRoom staat, zal daadwerkelijk vertrekken, maar het geeft wel aan dat de club bereid is om naar aanbiedingen te luisteren.

Wie vertrekken er?

Kijkend naar de selectie zijn er meerdere spelers die in aanmerking lijken te komen voor een transfer. Op de backposities beschikt Ajax over veel opties, terwijl niet iedereen heeft kunnen overtuigen. Owen Wijndal en Anton Gaaei zullen dan ook mogen vertrekken. Centraal achterin is de concurrentie eveneens groot. Met spelers als Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan, Youri Baas, Ko Itakura, Dies Janse en Aaron Bouwman heeft Ajax meer centrale verdedigers dan er speelminuten beschikbaar zijn.

Achter de namen van Sutalo en Kaplan staan vraagtekens. Beide spelers mogen bij een goed bod vermoedelijk vertrekken.

Ook op het middenveld zal Cruijff een aantal spelers willen lozen. Denk aan Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen, die deze zomer terugkeren in Amsterdam na een verhuurperiode.

In de voorhoede lijkt Wout Weghorst op weg naar de uitgang. Onduidelijk is hoe de toekomst van Kasper Dolberg eruitziet. De Deen, die vorige zomer naar Ajax kwam, wordt namelijk regelmatig in verband gebracht met een vertrek.

Waar Ajax graag afscheid neemt van bepaalde spelers, geldt voor Mika Godts juist het tegenovergestelde. De Amsterdammers willen de Belg het liefst behouden, maar beseffen ook dat de belangstelling uit het buitenland groot is. Godts groeide afgelopen seizoen uit tot de absolute smaakmaker van Ajax en dat is ook buiten Nederland opgevallen. Mocht hij vertrekken, dan raakt Ajax niet alleen een van zijn beste spelers kwijt, maar ook zijn moeilijkst vervangbare aanvaller.

Waar moet Ajax zich versterken?

Maar waar moet Ajax zich nu gaan versterken? Er zal kritisch gekeken moeten worden naar de keeperspositie. Maarten Paes heeft de afgelopen maanden geen al te beste indruk achtergelaten. Het zou dan ook logisch zijn als Ajax op zoek gaat naar een nieuwe eerste doelman.

Ook op de backposities lijkt versterking gewenst. Vooral aan de linkerkant ontbreekt het Ajax aan zekerheid. Het zou kunnen dat Daley Blind in beeld komt om de Amsterdammers op deze positie te versterken. De routinier was de afgelopen jaren namelijk een vaste basiskracht onder Míchel in Spanje.

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Op het middenveld moet er een nieuwe controleur komen. Sinds het vertrek van Jordan Henderson ontbreekt er op deze positie namelijk een natuurlijke leider die het spel kan dicteren. Ajax wordt daarom al geruime tijd gelinkt aan Real Madrid-speler Dani Ceballos, al lijkt zijn salaris een groot obstakel te vormen voor een transfer naar Amsterdam.

Daarnaast zal Ajax de aanval onder handen moeten nemen. Zeker als Weghorst en mogelijk Dolberg vertrekken, ontstaat er een situatie waarin de club minimaal één en mogelijk zelfs twee nieuwe spitsen moet aantrekken. Ook moet er een vervanger voor Godts komen.

De Spaanse markt lonkt

Met Jordi Cruijff als technisch directeur en Míchel als trainer lijkt de kans groot dat Ajax nadrukkelijk naar Spanje gaat kijken. Dat hoeft niet direct om grote sterren te gaan. Juist de huurmarkt kan interessant worden voor de Amsterdammers. Jong talent dat bij Spaanse topclubs weinig speeltijd krijgt, zou in Amsterdam een volgende stap kunnen zetten.

Zo zou volgens Spaanse media onder meer FC Barcelona-talent Roony Bardghji in de belangstelling van Ajax staan. Ook de naam van Shane Kluivert is de afgelopen maanden al eens gevallen rondom de Amsterdamse club.

Een speler uit de Spaanse competitie met meer ervaring wordt eveneens genoemd als versterking: Viktor Tsygankov. De 28-jarige buitenspeler van Girona werkte de afgelopen jaren samen met Míchel en Ajax zou goede hoop hebben om de Oekraïner naar Nederland te halen.

Toch zullen dergelijke deals niet eenvoudig worden. Spelers uit LaLiga hebben vaak meerdere opties. Ook Tsygankov heeft meerdere opties. Volgens verschillende media kan de Oekraïner zijn loopbaan eveneens voortzetten bij Espanyol. De Eredivisie is in dat geval financieel en sportief gezien niet altijd de meest aantrekkelijke bestemming.

Het is duidelijk dat Cruijff een enorme klus staat te wachten. Ajax moet de selectie afslanken, salariskosten verlagen én tegelijkertijd de kwaliteit verhogen. De eerste stap is gezet met de komst van Míchel. Nu begint het echte werk op de transfermarkt.

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