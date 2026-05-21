Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan Excelsior, waar nieuwe technisch directeur Mark Ruijl een selectie moet samenstellen die opnieuw degradatie kan ontlopen.

Excelsior keerde afgelopen seizoen na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Niels van Duinen, de technisch directeur die deze zomer de overstap maakt naar AZ, zorgde voor een gebalanceerde selectie en onder trainer Ruben den Uil wisten de Kralingers het grotere clubs knap lastig te maken. Zo worstelde Feyenoord zich twee keer naar een minimale overwinning op de stadsgenoot, terwijl Ajax op Woudestein niet verder kwam dan een gelijkspel en in de Johan Cruijff ArenA zelfs onderuit ging tegen de Rotterdammers. Het leverde uiteindelijk de dertiende plek in de Eredivisie op; een wedstrijd voor het einde was Excelsior al zeker van lijfsbehoud.

Artikel gaat verder onder video

Met het vertrek van Van Duinen moest Excelsior in eerste instantie op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Die heeft het gevonden aan de andere kant van de Maas: Ruijl kwam namelijk over van Feyenoord en ging per 1 mei aan de slag in Kralingen. De voormalig scout was in De Kuip technisch manager onder Dennis te Kloese, maar was wel al verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie van partnerclub FC Dordrecht. Bij Excelsior gaat Ruijl voor het eerst op eigen benen aan de slag in de Eredivisie.

© Imago

Normaal gesproken gaan de Rotterdammers het seizoen in met Den Uil, die twee jaar op rij een uitstekende prestatie heeft geleverd. De 35-jarige oefenmeester zou echter ook in beeld zijn bij stadsgenoot Sparta, dat op zoek is naar een opvolger van Maurice Steijn. Den Uil zou als back-up worden gezien voor Paul Simonis, maar nu laatstgenoemde is afgehaakt is ook Rogier Meijer in beeld voor de baan op Het Kasteel. Mocht Den Uil daadwerkelijk vertrekken uit Kralingen, zal Ruijl op zoek moeten naar een nieuwe trainer die de club in de Eredivisie moet houden.

Dan is er de kwestie van aflopende contracten. Uit de selectie van afgelopen seizoen beschikten vijf spelers over een aflopende verbintenis. Daarvan heeft Ilias Bronkhorst al aangekondigd deze zomer een stap te gaan maken, terwijl ook Mike van Duinen vertrekt uit Kralingen. De spits denkt erover na om te stoppen met profvoetbal. Over de toekomst van Arthur Zagré, Emil Hansson en Hamdi Akujobi is nog geen beslissing genomen, maar vooral van laatstgenoemde lijkt de kans heel klein dat hij blijft. De rechtsback kwam afgelopen winter geblesseerd binnen, toen hij een contract tot het einde van het seizoen tekende met een optie voor nog een jaar. Nog voordat hij onderdeel kon uitmaken van de wedstrijdselectie, raakte hij opnieuw zwaar geblesseerd. Kleine kans dat Excelsior de optie in zijn contract gaat lichten.

Het betekent dat de Rotterdammers beide rechtsbacks in de selectie deze zomer zien vertrekken, terwijl ook met Zagré mogelijk de linksback vertrekt. Ruijl zou er in dat geval dus aan beide kanten zeker iemand bij moeten halen. Wel krijgt hij normaal gesproken Nolan Martens terug voor de rechterkant, die dit seizoen op huurbasis bij De Graafschap speelde. Ook centraal kan een extra verdediger geen kwaad. Afgelopen seizoen had Den Uil beschikking over Casper Widell, Rick Meissen, Stan Henderikx en Lewis Schouten. Laatstgenoemde keert na een huurperiode echter weer terug naar AZ, waardoor er nog maar drie centrumverdedigers overblijven.

© Imago

Op het middenveld heeft Excelsior met Adam Carlén, Irakli Yegoian, Lennard Hartjes, Mathijs Tielemans en Noah Naujoks vijf opties die allemaal ook volgend seizoen nog een contract hebben in Rotterdam. De verbintenissen van Carlén, Naujoks en Hartjes verlopen over een jaar, maar bij de eerste twee heeft de club een optie om ze een jaar langer vast te leggen. Yegoian en Tielemans hebben allebei nog een contract tot medio 2028. Van de middenvelders zou met name Naujoks zomaar een stap hogerop kunnen maken. Het jeugdproduct van Feyenoord speelt sinds 2023 op Woudestein en heeft zich uitstekend ontwikkeld. De 24-jarige aanvallende middenvelder was dit seizoen in 31 officiële duels goed voor tien treffers en leverde ook een assist.

In de voorhoede verliest Excelsior mogelijk niet alleen Hansson, een linksbuiten, maar ook rechtsbuiten Miliano Jonathans. De Indonesisch international werd in januari gehuurd van FC Utrecht, maar liep in maart een kruisbandblessure op. Deze zomer loopt zijn huurperiode ten einde, dus blijven alleen Gyan de Regt en Derensili Sanches Fernandes normaal gesproken over als opties op de flanken. Aan Ruijl om de selectie hier aan te vullen met, in een ideale situatie, twee nieuwe namen.

Den Uil had afgelopen seizoen liefst vier spitsen waar hij een beroep kon doen, maar zoals besproken vertrekt Van Duinen daarvan in ieder geval. Verder liggen Jerolldino Bergraaf en Nesto Groen nog respectievelijk tot medio 2028 en medio 2027 vast in Kralingen. Ook werd Szymon Wlodarczyk gehuurd met koopoptie van Sturm Graz. De kans dat Excelsior de Pool definitief gaat inlijven, lijkt echter vrij klein. Hij begon het seizoen weliswaar als basisspeler, maar raakte zijn plek in het elftal in november kwijt. Uiteindelijk was hij in de Eredivisie drie keer trefzeker, terwijl hij een assist leverde.