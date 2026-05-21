Mikel Arteta komt donderdagmiddag met een update over het herstel van . In tegenstelling tot ploeggenoot Mikel Merino kan de verdediger nog altijd niet aansluiten bij de groepstraining van Arsenal, waardoor deelname aan het WK met het Nederlands elftal nog altijd onzeker lijkt.

De 24-jarige Timber viel halverwege maart geblesseerd uit in het Premier League-duel met Everton (2-0 winst). Bondscoach Ronald Koeman liet eerder deze week al weten dat het er 'niet rooskleurig' uitziet wat betreft mogelijke deelname aan het WK. Arteta sprak op zijn beurt recent nog de hoop uit dat de oud-Ajacied tijdig fit is voor de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain, maar dat lijkt helemaal een lastig verhaal te worden.

Arteta laat donderdag weten dat de Spaanse middenvelder Merino de groepstraining van Arsenal vrijdag weer kan gaan hervatten. Gevraagd naar de voortgang van Timber, zegt de trainer, geciteerd door de clubsite: "Laten we hopen dat hij de komende dagen hetzelfde kan doen. Hij loopt op het moment nog wat achter op Mikel (Merino, red.)."

Arsenal speelt komende zondag (24 mei) de laatste Premier League-wedstrijd van het seizoen, uit bij stadgenoot Crystal Palace. Een week later, op zaterdag 30 mei, wacht de Champions League-finale tegen PSG. Precies daartussenin, op woensdag 27 mei, maakt Koeman zijn definitieve WK-selectie bekend. 23-voudig international Timber groeide op het vorige WK, in Qatar, nog uit tot basisspeler bij Oranje. Het EK van 2024 moest hij vanwege de nasleep van een zware kruisbandblessure aan zich voorbij laten gaan.