Johan Derksen onder vuur na uitspraken over verkrachting: 'Dan had ze geen ja moeten zeggen'

Johan Derksen heeft voor de nodige ophef gezorgd met zijn uitspraken in Vandaag Inside over de recente verkrachtingsschandalen rondom het Britse televisieprogramma Married at First Sight. De vaste analist van de talkshow, die momenteel op Curaçao verblijft voor een reeks uitzendingen, toonde weinig empathie voor de slachtoffers. Volgens Derksen moeten vrouwen niet naïef zijn tijdens een huwelijksnacht.

De discussie aan tafel ontstond naar aanleiding van de BBC-documentaire The Dark Side of Married at First Sight, die maandagavond werd uitgezonden. In de documentaire deden drie vrouwelijke oud-deelnemers hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting door de mannen aan wie zij door het programma waren gekoppeld. Zender Channel 4 heeft inmiddels besloten om alle seizoenen van de Britse variant offline te halen. Nadat Tina Nijkamp het onderwerp aansneed, liet De Snor direct fel van zich horen.

"Dat vind ik onzin als je getrouwd bent, dan moet je niet ja zeggen tegen die man. Die man die wil op de dot", reageerde Derksen stellig. Wilfred Genee greep direct in door te benadrukken dat seks tegen de wil van een vrouw nooit acceptabel is, ongeacht of iemand getrouwd is. Derksen hield echter voet bij stuk: "Je moet niet naïef zijn, je weet als je de huwelijksnacht in gaat dan wordt er verwacht dat er wat gebeurt". Hij voegde daaraan toe dat hij het format van het programma sowieso onverantwoord vindt en het al lang van de buis zou hebben gehaald.

Genee probeerde de hem vervolgens te corrigeren door te vragen of een 'nee' van een vrouw niet simpelweg gerespecteerd dient te worden. "Nee, dan is de lol er ook af", antwoordde Derksen. "En daarbij, ik kijk er niet raar van op dat mannen die zo gek zijn zich aan een vreemde te laten binden, zich 's avonds ook wat meer willen". Vaste gast Merel Ek vroeg zich daarop hardop af of het dan de schuld van de vrouw is dat zij is verkracht. De analist ontkende dat, al noemde hij de slachtoffers wel onverstandig en wanhopig in hun zoektocht naar een man. "Maar het laatste wat je moet doen is neuken met iemand die daar geen zin in heeft", zo besloot hij zijn betoog.

De uitlatingen van het televisiegezicht leidden direct tot een storm aan kritiek op sociale media. Op X regende het boze reacties van kijkers die vonden dat Derksen verkrachting binnen het huwelijk aan het goedpraten was. Veel gebruikers spraken schande van zijn woordkeuze en noemden zijn opmerkingen misplaatst. Volgens diverse critici maakten deze uitspraken de reeks uitzendingen vanaf het Caribische eiland, die volgens hen toch al moeizaam verliep, alleen maar erger.

Vind jij de uitspraken van Johan Derksen over dit onderwerp te ver gaan? Laden... 44.9% Ja, dit soort uitspraken kunnen echt niet meer op televisie. 32.6% Nee, hij geeft slechts zijn ongezouten mening over de situatie. 20.2% Ik begrijp zijn punt over het programma, maar zijn bewoording is ongelukkig. 2.2% Geen mening. 89 stemmen

Derksen is zelfs verkrachting aan goedpraten. #vandaaginside Johan vindt het ook leuk om steeds het woord neuken te gebruiken. #sukkel — Polderboy (@rene_te_Z) May 19, 2026

Derksen doet nog even debiele uitspraak over married at first sight uk in de hoop het #vandaaginside debacle op Curaçao te redden. Maakt het alleen maar erger... — Tim (@Timba11) May 19, 2026

Wtf Derksen????? Fucking mongool. Ga verkrachting binnen het huwelijk ff goedpraten..........#VandaagInside — Dennis & Sheeba!🇳🇱 (@darthaamon) May 19, 2026

Wat is Derksen toch ook een domme lul. Nu weer verkrachting goed praten. De hitte stijgt duidelijk naar zijn hoofd.#vandaaginside — wilfred (@wilfredvleeuwen) May 19, 2026