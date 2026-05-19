FC Utrecht licht koopoptie op uitblinker, Flamingo-scenario lonkt

19 mei 2026, 21:46
Angel alaron
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

FC Utrecht heeft de koopoptie in het huurcontract van Ángel Alarcón gelicht. De jarige Spaanse vleugelaanvaller werd in januari op huurbasis overgenomen van FC Porto. Door de definitieve overstap ligt hij nu tot medio 2029 vast in de Domstad. De vraag is voor hoe lang hij daar nog speelt, er zou veel interesse zijn voor de snelle aanvaller.

De speler had na de winterstop een belangrijk aandeel in de sportieve wederopstanding van de club. De ploeg van vertrekkend trainer Ron Jans dreigde weg te zakken in het rechterrijtje, maar eindigde uiteindelijk  op een verdienstelijke zesde plaats in de Eredivisie. Alarcón was in dertien optredens goed voor drie doelpunten en drie assists. Momenteel staat de aanvaller aan de kant met een hamstringblessure die hij eerder deze maand opliep. Hierdoor moet hij in ieder geval de start van de naderende play-offs om Europees voetbal aan zich voorbij laten gaan.

Met het lichten van de koopoptie is naar verluidt een bedrag van zo'n twee miljoen euro gemoeid. Het is echter nog maar de vraag of de vleugelspits komend seizoen daadwerkelijk in Stadion Galgenwaard te bewonderen is. Er is veel interesse in de kersverse aanwinst, waardoor een scenario zoals bij Ryan Flamingo op voorhand niet wordt uitgesloten. FC Utrecht lichtte destijds eveneens de optie in het contract van de talentvolle verdediger, waarna hij korte tijd later voor een veelvoud van dat bedrag werd doorverkocht aan PSV.

Naast Alarcón nam de clubleiding in januari ook Artem Stepanov op huurbasis over. De Oekraïense spits, die wordt gehuurd van Bayer Leverkusen, blijft ook komend seizoen actief in Utrecht. Voor Jesper Karlsson geldt dat niet, de derde huurling keert terug naar Bologna. FC Utrecht, dat komend seizoen onder leiding staat van de nieuwe hoofdtrainer Anthony Correia, bereidt zich momenteel voor op de halve finale van de play-offs tegen sc Heerenveen. Deze thuiswedstrijd staat gepland voor aanstaande donderdag.

Ángel Alarcón

FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 22 jaar (15 mei 2004)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Porto II
9
0
2025/2026
Utrecht
13
3
2025/2026
Porto
3
0
2024/2025
Barcelona
-
-

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52
8
Heerenveen
34
4
51

