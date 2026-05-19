FC Utrecht licht koopoptie op uitblinker, Flamingo-scenario lonkt

FC Utrecht heeft de koopoptie in het huurcontract van gelicht. De jarige Spaanse vleugelaanvaller werd in januari op huurbasis overgenomen van FC Porto. Door de definitieve overstap ligt hij nu tot medio 2029 vast in de Domstad. De vraag is voor hoe lang hij daar nog speelt, er zou veel interesse zijn voor de snelle aanvaller.

De speler had na de winterstop een belangrijk aandeel in de sportieve wederopstanding van de club. De ploeg van vertrekkend trainer Ron Jans dreigde weg te zakken in het rechterrijtje, maar eindigde uiteindelijk op een verdienstelijke zesde plaats in de Eredivisie. Alarcón was in dertien optredens goed voor drie doelpunten en drie assists. Momenteel staat de aanvaller aan de kant met een hamstringblessure die hij eerder deze maand opliep. Hierdoor moet hij in ieder geval de start van de naderende play-offs om Europees voetbal aan zich voorbij laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Met het lichten van de koopoptie is naar verluidt een bedrag van zo'n twee miljoen euro gemoeid. Het is echter nog maar de vraag of de vleugelspits komend seizoen daadwerkelijk in Stadion Galgenwaard te bewonderen is. Er is veel interesse in de kersverse aanwinst, waardoor een scenario zoals bij Ryan Flamingo op voorhand niet wordt uitgesloten. FC Utrecht lichtte destijds eveneens de optie in het contract van de talentvolle verdediger, waarna hij korte tijd later voor een veelvoud van dat bedrag werd doorverkocht aan PSV.

Naast Alarcón nam de clubleiding in januari ook Artem Stepanov op huurbasis over. De Oekraïense spits, die wordt gehuurd van Bayer Leverkusen, blijft ook komend seizoen actief in Utrecht. Voor Jesper Karlsson geldt dat niet, de derde huurling keert terug naar Bologna. FC Utrecht, dat komend seizoen onder leiding staat van de nieuwe hoofdtrainer Anthony Correia, bereidt zich momenteel voor op de halve finale van de play-offs tegen sc Heerenveen. Deze thuiswedstrijd staat gepland voor aanstaande donderdag.