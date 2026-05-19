Arsenal na 22 jaar kampioen van Engeland door misstap Manchester City

Arsenal is voor het eerst sinds 2004 kampioen van Engeland. De ploeg van Mikel Arteta zag concurrent Manchester City in de uitwedstrijd tegen Bournemouth niet verder komen dan een 1-1 gelijkspel. Door het puntverlies van de ploeg van Pep Guardiola is de landstitel definitief veiliggesteld voor de Londenaren, die daarmee een einde maken aan 22 jaar wachten op de Premier League-trofee.

Op het Vitality Stadium leek City lange tijd op weg naar een lastige avond, maar in de absolute slotfase redde Erling Haaland nog een punt. Het bleek uiteindelijk onvoldoende om Arsenal nog van de titel af te houden.

Vanaf het eerste fluitsignaal was duidelijk dat er veel op het spel stond. Manchester City had de bal, maar kreeg al vroeg te maken met een fel Bournemouth dat goed in de organisatie stond en via de omschakeling gevaarlijk werd.

De eerste grote kansen waren voor de thuisploeg, met Evanilson en Semenyo die dicht bij de openingstreffer waren. City-doelman Gianluigi Donnarumma hield zijn ploeg meermaals op de been, maar kon niet voorkomen dat het halverwege de eerste helft alsnog misging.

In de 39ste minuut sloeg Bournemouth toe. Kroupi haalde verwoestend uit en liet het thuispubliek én de meekijkende Arsenal-fans in extase achter: 1-0. In Londen barstte op dat moment al voorzichtig het titelfeest los, omdat City virtueel tegen een beslissende nederlaag aan keek.

Na rust voerde Manchester City de druk verder op. Trainer Pep Guardiola bracht meerdere wissels om het tij te keren, met onder anderen Savinho, Foden en Cherki binnen de lijnen. Toch bleef Bournemouth gevaarlijk, met onder meer een grote kans voor Tavernier en een schot op de paal van Brooks in de slotfase.

City kreeg in de 90e minuut nog een enorme kans op de 2-0 tegen, maar de paal redde de ploeg van Guardiola. Het leek daarmee definitief een avond te worden waarin Arsenal zich kon opmaken voor het kampioensfeest.

In blessuretijd werd het alsnog spannend. In de 90+5 minuut was het Erling Haaland die de 1-1 binnenschoot en daarmee City nog een sprankje hoop gaf op een wonderbaarlijke ontknoping. De gelijkmaker zorgde voor spanning in het Vitality Stadium, maar de tijd bleek te kort voor een tweede treffer.

Een minuut later volgde nog een laatste kans voor Savinho, maar zijn poging werd niet benut. In de 90+7 minuut klonk het eindsignaal: 1-1.

Door het gelijkspel van Manchester City is Arsenal officieel kampioen van Engeland. De ploeg uit Noord-Londen kroont zich daarmee tot winnaar van de Premier League, voor het eerst sinds het iconische ‘Invincibles’-seizoen van 2003/2004.

In Londen ging het feest direct los toen duidelijk werd dat City niet meer kon winnen in Bournemouth. Voor Mikel Arteta en zijn ploeg is het een bekroning op een sterk seizoen waarin zij uiteindelijk de concurrentie achter zich weten te houden.