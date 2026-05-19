Hato deelt Van de Ven en co nieuwe tik uit in degradatiestrijd

Tottenham Hotspur heeft de zorgen in de strijd tegen degradatie nog altijd niet definitief achter zich kunnen laten. De Londenaren verloren de uitwedstrijd tegen Chelsea met 2-1, waardoor de veilige marge op de onderste regionen niet volledig wordt vergroot. Een resultaat in Stamford Bridge had Spurs definitief uit de gevarenzone kunnen tillen, maar door een sterke fase van Chelsea in de tweede helft blijft de spanning in de onderste regionen bestaan.

De eerste helft op Stamford Bridge was al een levendig schouwspel, maar pas na rust viel de wedstrijd echt open. Tottenham kreeg via onder meer Kolo Muani en Maddison kleine mogelijkheden, maar zag Chelsea geleidelijk de controle overnemen.

Na een slordige opbouw van Kolo Muani sloeg de thuisploeg toe. Enzo Fernández vond Andrey Santos, die van dichtbij de 2-0 binnentikte en Tottenham opnieuw in de problemen bracht in de degradatiestrijd.

Tottenham weigerde zich echter zomaar neer te leggen bij een nederlaag. Na meerdere wissels van trainer Roberto De Zerbi kwam de ploeg beter in de wedstrijd. Het leverde in de 74ste minuut de aansluitingstreffer op: Richarlison bleef koel oog in oog met Chelsea-doelman Robert Sánchez en bracht de spanning volledig terug in de wedstrijd. De Braziliaan rondde fraai af na een subtiel hakje van invaller Sarr en hield daarmee de hoop levend voor Spurs.

In de slotfase ging Tottenham nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Chelsea hield echter stand en kreeg zelfs nog een aantal gevaarlijke momenten tegen, waarbij vooral James Maddison dicht bij de 2-2 was. De middenvelder zag zijn inzet echter op sensationele wijze worden afgestopt door een uitstekende tackle van Jorrel Hato.

Tottenham claimde in de 86ste minuut nog een strafschop na vasthouden van Marc Cucurella op Micky van de Ven, maar scheidsrechter Anthony Taylor wuifde het protest resoluut weg.

In blessuretijd gooide Chelsea de wedstrijd definitief op slot door tijd te rekken en het tempo uit de wedstrijd te halen. Ondanks zeven minuten extra tijd kwam Spurs niet meer tot een grote kans.

Door de nederlaag blijft Tottenham Hotspur in een ongemakkelijke situatie in de onderste regionen van de Premier League. Een resultaat in Londen had de ploeg definitief lucht kunnen geven, maar door het verlies blijft de marge beperkt en de druk richting de laatste speelrondes aanwezig.