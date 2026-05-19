Farioli plaatst Ajax-periode boven landstitel met Porto

Francesco Farioli heeft enkele weken na het veroveren van de landstitel met FC Porto uitgebreid teruggeblikt op zijn vertrek bij Ajax. De Italiaanse trainer is van mening dat hij in Amsterdam beter werk heeft afgeleverd dan tijdens zijn recente kampioensjaar in Portugal.

Onder zijn leiding leek de Amsterdamse club vorig seizoen lange tijd af te stevenen op het landskampioenschap. Met nog slechts een handvol wedstrijden op het programma verdedigde de ploeg een voorsprong van negen punten op achtervolger PSV, maar in de slotfase van de competitie werd die marge alsnog uit handen gegeven. De schaal ging uiteindelijk naar Eindhoven, waarna de trainer de overstap maakte naar de Portugese topclub. In een exclusief interview met ESPN kijkt de voormalig trainer van Ajax nu voor het eerst uitgebreid terug op die pijnlijke ontknoping.

Ondanks het mislopen van de titel spreekt de hoofdcoach vol lof over zijn voormalige werkgever. "Ik hou van de stad", zo begint Farioli zijn terugblik. "Mijn familie ook. We houden van Amsterdam, van de club en van de mensen binnen de club. De mensen in het bestuur, de staf en natuurlijk de spelers", aldus de keuzeheer. De succescoach benadrukt dat de onderlinge relaties uitstekend waren. "Jullie weten hoe sterk onze band was. Hoe hecht we met elkaar waren. En natuurlijk hadden we het gevoel dat we er zó dichtbij waren om iedereen iets heel bijzonders te geven. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt", concludeert de Italiaan over het seizoensslot.

Waar de trainer met Ajax op 78 punten eindigde en genoegen moest nemen met de tweede plaats, pakte hij met FC Porto 88 punten en het kampioenschap. Desondanks antwoordt Farioli volmondig "Ja" op de vraag of zijn prestatie in Nederland beter was. "Wat ik bedoel, is dat we vorig seizoen misschien geen prijs hadden om aan de supporters te laten zien, maar dat mag er niet voor zorgen dat onderschat wordt wat we toen samen hebben neergezet", legt de oefenmeester uit. "Natuurlijk is dit mijn eerste prijs als hoofdtrainer, maar ik denk dat de grootste prestatie juist vorig seizoen is geleverd", besluit de coach, wiens volledige interview zaterdag wordt uitgezonden.