Suleyman Özturk fileert Real Madrid: 'Een vulgaire vulkaan van ego's en machtsspelletjes'

Real Madrid kampt momenteel met serieuze interne spanningen, waarbij ego’s, machtsstrijd en onderlinge rivaliteit de boventoon voeren. Volgens journalist Suleyman Özturk is de kleedkamer van de Spaanse grootmacht veranderd in een verzameling kliekjes die steeds verder uit elkaar groeien. "Bij Real Madrid voltrekt zich een domino-effect dat weinig met voetbal te maken heeft en alles met hoe mensen zich tot elkaar verhouden", zo schrijft hij in zijn colum in Voetbal International. Binnen de ploeg draait het volgens hem steeds minder om sportieve hiërarchie en meer om persoonlijke invloed en erkenning.

Een pijnlijk voorbeeld van de onrust is het recente incident tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni. Het tweetal raakte eerder deze maand zelfs betrokken bij een fysieke vechtpartij in de kleedkamer, wat ze beide op een boete van een half miljoen euro kwam te staan en de Uruguayaan een hoofdblessure opleverde. Volgens Özturk staat deze botsing symbool voor een selectie waarin het aan leiderschap ontbreekt en spelers wisselende rolverdelingen niet accepteren. Zo zou Tchouaméni ontevreden zijn met een rol als verdediger, terwijl Valverde moeite heeft met een positie als rechtsback. Hierdoor kiezen de voetballers in de Spaanse hoofdstad steeds vaker voor zichzelf in plaats van voor het teambelang.

Ook in de aanvalslinie van de Madrileense formatie is de situatie volgens de analist explosief. Er woedt een vermeende machtsstrijd tussen Kylian Mbappé en Vinícius Júnior over de vraag wie de belangrijkste speler van de club is. De relatie tussen de twee sterren wordt in Spaanse media inmiddels als toxisch omschreven, waarbij het kamp van de Franse spits de Braziliaan verdenkt van het lekken van negatieve verhalen. "Op de een of andere manier kijken wedstrijden van Real Madrid een stuk prettiger wanneer één van de twee op het veld staat", stelt Özturk. De onderlinge dynamiek tussen de aanvallers brengt het elftal uit balans.

Daarnaast is Mbappé gefrustreerd over zijn eigen rol, ondanks dat de centrumaanvaller goed was voor 41 doelpunten in 42 wedstrijden. Na de recente overwinning op Real Oviedo noemde de international zichzelf cynisch de 'vierde spits', wat de onvrede verder onderstreept. Özturk uit tevens felle kritiek op het bestuur, dat de sterspeler onvoldoende zou beschermen tegen publieke druk en een online vertrekpetitie. "Wat ik nog opmerkelijker vind dan dat cijfer, is het totale gebrek aan bescherming vanuit de club of de kleedkamer", klinkt het. De waarnemer concludeert dat de club zich in een gevaarlijke fase bevindt. "Real Madrid is een gigantische club, maar gedraagt zich in de schaduw van die grootheid soms opvallend klein. Het is een vulgaire vulkaan van ego’s, wantrouwen en machtsspelletjes", aldus de vernietigende conclusie.