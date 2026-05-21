LIVE play-offs Eredivisie | Klaassen kopt raak: Ajax leidt tegen Groningen

21 mei 2026, 18:45   Bijgewerkt: 19:11
AJAGRO
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ajax en FC Groningen nemen het donderdagavond tegen elkaar op in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Als nummer vijf van de Eredivisie hebben de Amsterdammers thuisvoordeel, maar door concerten van Harry Styles is de Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar. Daarom wordt het duel afgewerkt in het Kras Stadion in Volendam. Houdt Ajax zicht op de laatste kans op Europees voetbal, of weet Groningen te profiteren van de zwakke vorm van de ploeg van Óscar García? Volg het duel tussen de nummers vijf en negen van de Eredivisie in dit liveblog.

LIVE play-offs Eredivisie: Ajax - FC Groningen

19:36

RUST

Meteen na die grote kans van Weghorst blaast Nagtegaal het rustsignaal. Ajax gaat met een 1-0 voorsprong aan de thee en dat is, gezien het spelbeeld, ook terecht. De Amsterdammers laten echter na om verder afstand te nemen, waardoor Groningen mag blijven hopen. Dan moet het wel uit een ander vaatje gaan tappen in de tweede helft, want Paes had zijn handschoenen bij wijze van spreken wel thuis kunnen laten, zo weinig kreeg de Ajax-keeper te doen.

19:34

45+3' - Weghorst mist enorme kans (1-0)

Weghorst moet hier toch de 2-0 maken! De spits van Ajax wordt volledig vrijstaand in de zestien gevonden door Gaaei, maar zijn inzet strandt op de voeten van de uitkomende Vaessen.

19:32

45+1' - Schreuders nuttig (1-0)

Janse gaat mee naar voren bij een verre inworp, maar Groningen verliest de bal en Ajax komt er met Godts en Weghorst snel uit. Schreuders is echter mee terug en zet de spits van de bal, een nuttige ingreep. De blessuretijd is overigens ingegaan, die bedraagt minimaal drie minuten.

19:28

❌43' - Doelpunt Weghorst afgekeurd (1-0)

Op aangeven van Berghuis schiet Weghorst van dichtbij raak, maar dan klinkt het fluitje weer: buitenspel. Uit de herhaling blijkt dat dat klopt, dus blijft het bij 1-0. 

19:25

🟨39' - Geel Peersman (1-0)

Peersman raakt Berghuis, dat levert de linksback van Groningen het eerste geel van vanavond op.

19:23

38' - Spaarzaam balbezit voor Groningen (1-0)

Voor het eerst in tijden komt Groningen tot meer dan twee passes op de vijandelijke helft. Een kans levert het evenwel niet op, Ajax blijft moeiteloos overeind.

19:22

36' - Nagtegaal uitgefloten (1-0)

Ajax krijgt een vrije trap, Gaaei schiet 'm over de hele naar Godts maar dan fluit Nagtegaal dat de bal niet op de goede plek lag. Het Ajax-publiek reageert met een fluitconcert, die zijn hier niet blij mee. Ook de spelers lijken wat geïrriteerd.

19:20

34'- Schot Steur geblokt (1-0)

Steur stoomt op, combineert erop los met Gaaei en komt dan uiteindelijk in de zestien tot een schot, dat afketst op een Gronings been. Gaaei wil de bal dan opnieuw voorbrengen, maar doet dat onzorgvuldig.

19:17

31' - Daar is Binni (1-0)

Het heeft even geduurd, maar nu maakt Van Bergen echt plaats voor Brynjólfur 'Binni' Willumsson. Wat kan de IJslander uitrichten tegen deze Ajax-defensie? We gaan het meemaken.

19:15

🔄29' - Wissel FC Groningen (1-0)

Een volgende tegenvaller voor FC Groningen: Van Bergen moet de strijd toch staken. Willumsson maakt zich klaar om hem te vervangen.

19:13

27' - Grote kans Weghorst (1-0)

Weghorst krijgt vlak na de goal van Klaassen een grote kans op de 2-0, maar Janse weet de inzet van de spits met een uitstekende sliding te blokken. De hoekschop die volgt belandt op de vuisten van Vaessen, waarna FC Groningen een vrije trap krijgt voor een overtreding op De Jonge.

19:10

⚽24' - Ajax neemt de leiding! (1-0)

Ajax komt op voorsprong! Godts is uitgeweken naar rechts, verstuurt daar een wegdraaiende voorzet en dan is het 'Mister 1-0' Davy Klaassen die zijn bijnaam eer aandoet en de bal onberispelijk achter Vaessen kopt: 1-0!

19:08

23' - Groningen doet ook mee (0-0)

FC Groningen komt wat beter in het spel, maar weet dat nog niet om te zetten in kansen omdat het vooralsnog ontbreekt aan een goede eindpass.

19:06

21' - Klaassen haalt door op Janse (0-0)

Janse verovert de bal op het middenveld en verstuurt een pass, waarna Klaassen hard doorgaat op de verdediger. Het deed even zeer, maar inmiddels staat Janse weer.

19:04

19' - Géén penalty voor Godts (0-0)

Weghorst stuurt Godts diep, waarna de Belg in de zestien onderuit gaat na contact met Rente. Penalty? Nee, zegt Nagtegaal, het was even daarvoor al buitenspel voor Godts.

16
Weghorst is echt een lompe spits, had er 2 moeten maken.

Weghorst is echt een lompe spits, had er 2 moeten maken.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

