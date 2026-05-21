Ajax tapt plots uit ander vaatje in Volendam en bereikt finale play-offs

Ajax heeft zich donderdagavond ten koste van FC Groningen geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Amsterdammers waren in Volendam veel te sterk voor de nummer negen van de Eredivisie en zegevierden met 2-0. In de finale stuit Ajax op de winnaar van de andere halve eindstrijd, die later op de avond gaat tussen FC Utrecht en sc Heerenveen.

Ajax-trainer Óscar García kon in de halve finale, die vanwege de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA werd afgewerkt in het Kras Stadion van FC Volendam, niet beschikken over verdedigers Ko Itakura en Josip Sutalo. Daarom mocht Aaron Bouwman (18) voor het eerst sinds eind januari weer eens in de basis beginnen. Bij FC Groningen ontbrak de geschorste Younes Taha; Dick Lukkien wees Travis Hernes aan als zijn vervanger.

Na een afwachtende openingsfase nam Ajax het heft stevig in handen. Verdedigend bleven de Amsterdammers moeiteloos overeind, ook omdat FC Groningen opvallend onzorgvuldig was in de passing. Etienne Vaessen zag Ajax meerdere keren voor zijn doel opduiken. Steven Berghuis kreeg de eerste echte kans, maar schoot maar net over. Even later was Mika Godts wel - bijzonder fraai, via onderkant lat - trefzeker, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel.

Dubbele domper voor Groningen

Halverwege de eerste helft was het alsnog raak voor Ajax. Godts week voor de verandering eens uit naar de rechterflank, vanwaar hij een wegdraaiende voorzet de zestien in slingerde. Aanvoerder Davy Klaassen troefde Marco Rente af in de lucht en klopte Vaessen met een prima tegendraadse kopbal: 1-0. Vrijwel direct daarna liet Weghorst volledig vrijstaand een grote kans op de tweede Ajax-treffer liggen; Dies Janse kon met een sliding verder onheil voorkomen. Na een halfuur spelen incasseerde Groningen een volgende tegenvaller, toen Thom van Bergen de strijd geblesseerd moest staken. Brynjólfur Willumsson was zijn vervanger.

Weghorst ongelukkig

De Amsterdammers kregen daarna nog twee mogelijkheden om voor rust verder uit te lopen. Weghorst benutte de eerste, maar ook daar ging wegens buitenspel een streep doorheen. In de blessuretijd van de eerste helft werd de spits opnieuw volledig vrijgespeeld in de zestien, maar wist Vaessen redding te brengen op zijn inzet. Zo gingen beide ploegen even later met een 1-0 tussenstand aan de thee.

Mokio verdubbelt de voorsprong

Lukkien probeerde na rust wat meer druk op de bal te krijgen door verdediger Thijmen Blokzijl in balbezit in te laten schuiven op het middenveld. Bij Ajax slopen er in de eerste minuten van het tweede bedrijf wat slordigheden in het spel, maar daarvan wist Groningen niet te profiteren. Na een klein uur spelen wist Ajax de voorsprong vervolgens te verdubbelen. Een afvallende bal viel voor de voeten van Jorthy Mokio, die beheerst vanaf randje zestien afdrukte: 2-0.

Kon Groningen er dan helemaal niets tegenin brengen? Jawel, de bezoekers dachten dik twintig minuten voor tijd zelfs wat terug te doen. Maarten Paes kwam zijn doel uit bij een voorzet van Rente, maar Willumsson kwam voor de Ajax-doelman en kopte raak. Ook hier was echter buitenspel aan voorafgegaan, en dus ging het feest niet door.

Ajax gaf daarna nauwelijks nog wat weg en kreeg meerdere kansen om er nog een derde bij te prikken. Maher Carrizo, als vervanger van Berghuis binnen de lijnen gekomen, schoot in kansrijke positie echter met een gevoelig wippertje naast en even later bracht Vaessen goed redding op een hard schot van Godts. Aan de overkant kwam Willumsson nog in de buurt van een eretreffer, maar Paes lag op tijd in de korte hoek om die te voorkomen.