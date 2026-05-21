Ajax tapt plots uit ander vaatje in Volendam en bereikt finale play-offs

21 mei 2026, 20:40
Steven Berghuis en Jorthy Mokio
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ajax heeft zich donderdagavond ten koste van FC Groningen geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Amsterdammers waren in Volendam veel te sterk voor de nummer negen van de Eredivisie en zegevierden met 2-0. In de finale stuit Ajax op de winnaar van de andere halve eindstrijd, die later op de avond gaat tussen FC Utrecht en sc Heerenveen.

Ajax-trainer Óscar García kon in de halve finale, die vanwege de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA werd afgewerkt in het Kras Stadion van FC Volendam, niet beschikken over verdedigers Ko Itakura en Josip Sutalo. Daarom mocht Aaron Bouwman (18) voor het eerst sinds eind januari weer eens in de basis beginnen. Bij FC Groningen ontbrak de geschorste Younes Taha; Dick Lukkien wees Travis Hernes aan als zijn vervanger.

Na een afwachtende openingsfase nam Ajax het heft stevig in handen. Verdedigend bleven de Amsterdammers moeiteloos overeind, ook omdat FC Groningen opvallend onzorgvuldig was in de passing. Etienne Vaessen zag Ajax meerdere keren voor zijn doel opduiken. Steven Berghuis kreeg de eerste echte kans, maar schoot maar net over. Even later was Mika Godts wel - bijzonder fraai, via onderkant lat - trefzeker, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel.

Dubbele domper voor Groningen

Halverwege de eerste helft was het alsnog raak voor Ajax. Godts week voor de verandering eens uit naar de rechterflank, vanwaar hij een wegdraaiende voorzet de zestien in slingerde. Aanvoerder Davy Klaassen troefde Marco Rente af in de lucht en klopte Vaessen met een prima tegendraadse kopbal: 1-0. Vrijwel direct daarna liet Weghorst volledig vrijstaand een grote kans op de tweede Ajax-treffer liggen; Dies Janse kon met een sliding verder onheil voorkomen. Na een halfuur spelen incasseerde Groningen een volgende tegenvaller, toen Thom van Bergen de strijd geblesseerd moest staken. Brynjólfur Willumsson was zijn vervanger.

Weghorst ongelukkig

De Amsterdammers kregen daarna nog twee mogelijkheden om voor rust verder uit te lopen. Weghorst benutte de eerste, maar ook daar ging wegens buitenspel een streep doorheen. In de blessuretijd van de eerste helft werd de spits opnieuw volledig vrijgespeeld in de zestien, maar wist Vaessen redding te brengen op zijn inzet. Zo gingen beide ploegen even later met een 1-0 tussenstand aan de thee.

Mokio verdubbelt de voorsprong

Lukkien probeerde na rust wat meer druk op de bal te krijgen door verdediger Thijmen Blokzijl in balbezit in te laten schuiven op het middenveld. Bij Ajax slopen er in de eerste minuten van het tweede bedrijf wat slordigheden in het spel, maar daarvan wist Groningen niet te profiteren. Na een klein uur spelen wist Ajax de voorsprong vervolgens te verdubbelen. Een afvallende bal viel voor de voeten van Jorthy Mokio, die beheerst vanaf randje zestien afdrukte: 2-0.

Kon Groningen er dan helemaal niets tegenin brengen? Jawel, de bezoekers dachten dik twintig minuten voor tijd zelfs wat terug te doen. Maarten Paes kwam zijn doel uit bij een voorzet van Rente, maar Willumsson kwam voor de Ajax-doelman en kopte raak. Ook hier was echter buitenspel aan voorafgegaan, en dus ging het feest niet door.

Ajax gaf daarna nauwelijks nog wat weg en kreeg meerdere kansen om er nog een derde bij te prikken. Maher Carrizo, als vervanger van Berghuis binnen de lijnen gekomen, schoot in kansrijke positie echter met een gevoelig wippertje naast en even later bracht Vaessen goed redding op een hard schot van Godts. Aan de overkant kwam Willumsson nog in de buurt van een eretreffer, maar Paes lag op tijd in de korte hoek om die te voorkomen.

Martine
Martine
Lijkt wel of ze de CL hebben gewonnen haha En nog achteraf ruzie maken ook. Maar ja, de supporters zingen weer

Kramer
Kramer
Ajax supporters zingen, Groningen supporters vuurwerk. Groningen spelers vanaf de warming up alleen maar op ruzie uit. Als de spelers zich niet kunnen gedragen dan zullen supporters zich ook niet gedragen.

Vriendje Stokvis
Vriendje Stokvis
Ach ja ik wens ze veel succes in de confetti League zoals ze dat vorig jaar noemde.

dilima1966
dilima1966
Het was geen sterke wedstrijd voor ajax ze hebben geluk dat Groningen nog slechter was

Kramer
Kramer
Had wel 6-0 moeten zijn. Aan het eind had er best nog rood voor Groningen mogen vallen maar goed, op naar zondag.

Kicker
Kicker
Had ik niet verwacht van Ajax, het veldspel was in ieder geval veel beter. Bij Groningen had er een paar wel geel mogen krijgen wegens spelbederf. Duo Bouwman Baas mag van mij wel blijven staan, voetballend is Bouwman beter dan Sutalo.

Just Me
Just Me
Conference leak 🤣🤣

Ajax - Groningen

Ajax
2 - 0
FC Groningen
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

