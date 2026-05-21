Jurriën Timber geeft update over deelname aan WK

beleeft emotionele weken bij Arsenal. Terwijl the Gunners eindelijk weer een landstitel vierden na 22 jaar wachten, stond de Oranje-international noodgedwongen aan de zijlijn. Toch genoot hij zichtbaar van de uitzinnige taferelen rond het Emirates Stadium. Tegelijkertijd blijft één vraag boven de markt hangen: haalt Timber de Champions League-finale en het WK?.

Timber geraakt door uitzinnige Arsenal-fans

Op sociale media doken dinsdag opvallende beelden op: Timber werd samen met Bukayo Saka, Declan Rice en Eberechi Eze gespot bij het stadion van Arsenal rond 05.00 uur 's nachts.

“Na het feestje dachten we: we gaan nog even langs de Emirates”, vertelt Timber aan Ziggo Sport. “Eerst was het nog redelijk rustig en stonden er misschien één of twee mensen. Maar op een gegeven moment werd het steeds drukker en toen dacht ik: oké, nu moeten we echt weg.”

De verdediger keek zijn ogen uit bij de taferelen rond het stadion toen de landstitel werd gevierd. “Het was echt ongelooflijk druk”, aldus Timber. “Je ziet en hoort gewoon wat het met die mensen doet. Tweeëntwintig jaar wachten op een titel is natuurlijk ook heel lang. Als het dan eindelijk gebeurt en je maakt die beelden mee, dan doet dat wel iets met je.”

De verdediger beseft hoe historisch het huidige seizoen voor Arsenal kan worden. De Londenaren pakten al de landstitel en maken zich nu op voor een mogelijke Champions League-triomf. “Je hebt gezien wat het kampioenschap heeft gedaan met de fans van Arsenal”, zei Timber. “Maar stel je voor dat daar nog een Champions League bijkomt… Die prijs is hier nog nooit gewonnen. Als we de dubbel pakken, dan gaat het echt gekheid worden hier.”

Timber houdt hoop op rentree voor finale

Ondanks alle feestvreugde blijft Timber vooral gefocust op zijn herstel. De verdediger werkt al weken individueel en heeft de groepstraining nog niet hervat. Toch weigert hij de hoop op een snelle comeback op te geven.

“Het gaat goed. Ik train hard om terug te komen”, aldus Timber. “Ik hoop dat ik er volgende week weer bij kan zijn.” Een exacte prognose wilde hij echter niet geven. “Ik ga niet zeggen dat de kans negentig procent is, maar ik ben goed op weg. We moeten het positief bekijken.”

Dat de blessure mentaal zwaar is, steekt Timber niet onder stoelen of banken. Zeker omdat hij de beslissende fase van het seizoen grotendeels moest missen. “Ik had niet verwacht dat ik zo lang uit de roulatie zou zijn. Dat maakt het nog lastiger. Je mist fantastische wedstrijden en je hebt geen controle als je vanaf de zijkant naar je team kijkt.”

Haalt Timber het WK?

Ook richting het WK blijft de situatie spannend. Bondscoach Ronald Koeman liet maandag dat de kansen op deelname ‘niet rooskleurig’ ogen, maar volgens Timber is er nog altijd perspectief. “De bondscoach en ik hebben goed contact. Ik geef hem updates over hoe het ervoor staat”, zegt de 23-voudig international. “Ik snap dat hij dat zegt als ik er al een paar weken uit ben. Maar hij weet hoe ik ervoor sta. Hopelijk gaan we het gewoon redden.”

De verdediger blijft in ieder geval optimistisch over zijn kansen op deelname aan het mondiale toernooi. “De kans is er dat ik meega naar Amerika”, aldus Timber. “Ik ben goed op weg. Als het niet lukt, zou dat natuurlijk heel jammer zijn, maar ik hoop dat die stijgende lijn doorzet."