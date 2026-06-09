Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe eerste doelman uitgekomen bij , zo melden Duitse media. De 23-jarige sluitpost van BSC Young Boys maakt deel uit van de WK-selectie van Zwitserland.

Keller maakte eind mei zijn debuut voor de nationale ploeg. In een met 4-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Jordanië kwam de doelman halverwege in het veld, als vervanger van voormalig PSV'er Yvon Mvogo. Bij Young Boys fungeert Keller sinds anderhalf jaar als eerste keeper. Afgelopen seizoen speelde hij 49 wedstrijden namens de nummer zes van de Zwitserse competitie, waarin hij elf keer de nul wist te houden.

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Ajax heeft volgens het Duitse Sky inmiddels contact gelegd met het kamp-Keller, maar de Amsterdammers zijn niet de enigen. Ook twee Premier League-clubs zouden de doelman in het vizier hebben: promovendus Hull City én het Brighton & Hove Albion waar Oranje-international Bart Verbruggen al een tijd eerste keus is onder de lat.

Ajax gaat deze zomer onder meer op zoek naar een nieuwe eerste doelman. Afgelopen seizoen begon de van Liverpool gehuurde Vitezslav Jaros als basisspeler, maar een zware knieblessure maakte medio februari een einde aan zijn seizoen. Ajax trok daarop Maarten Paes aan, die het seizoen afmaakte onder de lat. Keller lijkt niet de enige optie te zijn: ook zijn landgenoot Yann Sommer (Internazionale) en de Duitser Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona) zouden kandidaat zijn in Amsterdam. Laatstgenoemde speelde de tweede helft van afgelopen seizoen bij Girona FC al op huurbasis onder de nieuwe Ajax-trainer Míchel, vanwege een blessure bleef zijn bijdrage echter beperkt tot twee competitiewedstrijden en eentje in het toernooi om de Copa del Rey.

Technisch directeur Jordi Cruijff lijkt bij Ajax voor een bijzonder drukke eerste transferzomer te staan. Je leest er meer over in de uitgebreide analyse die FCUpdate-redacteur Tijmen Gerritsen eerder vandaag publiceerde.