De Belgische analisten van Sporza zijn helemaal klaar met . Na zijn matige optreden bij Nederland tegen Japan kreeg de aanvaller er genadeloos van langs. Volgens de zuiderburen hoort Memphis absoluut niet meer thuis op het hoogste niveau en moet aanvoerder Virgil van Dijk snel gaan praten met bondscoach Ronald Koeman.

Bij Sporza snappen ze niet waarom Memphis nog steeds meegaat naar het WK. Waar spelers als Crysencio Summerville en Donyell Malen wel keihard werken, slentert Memphis er volgens de analisten maar een beetje bij. "Heb je er wel zin in, jongen?", vragen zij zich hardop af. "Het blijft een probleem. "Zet dan Wout Weghorst neer, of kies voor Brian Brobbey. Brobbey heeft een fantastisch seizoen gespeeld, die kan het niveau tenminste bijhouden. Met Memphis haal je werkelijk alle snelheid uit je team. Het was echt waardeloos", aldus Filip Joos analist van Sporza.

"Van Dijk moet nu naar Koeman stappen"

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Volgens de analisten moet Koeman stoppen met proberen om Memphis fit te krijgen. "Je weet dat de coach Depay waarschijnlijk wedstrijdfit wil maken, maar deze speler moet je eigenlijk niet meer wedstrijdfit maken. Je moet er iemand anders neerzetten."

"Depay wordt niet meer wedstrijdfit op het WK-niveau dat Nederland ambieert. Dat gaat er niet meer van komen”, vult Filip Joos aan. De analist vindt dan ook dat aanvoerder Virgil van Dijk direct moet ingrijpen in de kleedkamer. "Als ik Van Dijk was, klopte ik nú al aan bij de coach. Dan zou ik zeggen: 'Coach, we gaan nu even praten.' Want dit kan echt niet. Dit zet de hele spelersgroep voor schut."

Beter in rappen dan in voetballen

Tot slot kreeg Memphis nog een flinke trap na over zijn hobby's buiten het veld. De aanvaller maakt in zijn vrije tijd graag rapmuziek, en daar kan hij zich volgens Joos nu beter vol op gaan richten. "Hij is misschien succesvol in rappen of platen maken, weet ik veel wat, maar absoluut niet meer in het voetbal."