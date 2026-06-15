heeft tegenover RealityFBI gereageerd op de geruchten dat hij een relatie heeft met Amber Yuusef. De verdediger van Manchester United bevestigt dat ze inderdaad aan het daten zijn, maar dat ze elkaar ‘in privacy’ beter willen leren kennen.

RealityFBI meldde zondagavond dat De Ligt weer een nieuwe relatie lijkt te hebben. De Nederlandse verdediger was jarenlang samen met AnneKee Molenaar, maar een jaar geleden kwam er een einde aan die relatie. De voetballer zou afgelopen weekend zoenend op Ibiza zijn gespot met topmodel Amber Yuusef.

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Daags na die berichtgeving komt RealityFBI met een update. “Matthijs de Ligt heeft bij ons bevestigd dat hij inderdaad met Amber date”, klinkt het op Instagram. Het juicekanaal stelt dat dit op een ‘wat ongebruikelijke manier’ gebeurde. “Ons werd een gesprek toegestuurd waarin Amster richting een volger zou aangeven dat ze niet op Matthijs valt, maar op zijn naam en geld.” RealityFBI geeft aan het screenshot van dat gesprek te hebben doorgestuurd naar De Ligt met de vraag of die informatie klopt.

Het account benadrukt niet te verwachten dat De Ligt antwoord zou geven, maar dat deed de 52-voudig international wel. De verdediger schreef het volgende: “Normaal voel ik nooit de noodzaak om te reageren, maar bij deze wel. In de huidige tijd weten we dat alles gefaket kan worden en dat is deze screenshot ook”, maakt De Ligt duidelijk. “Amber en ik zijn elkaar beter aan het leren kennen en dat zouden we graag in privacy doen.” RealityFBI voegt eraan toe dat privacy op Ibiza ‘een grote uitdaging’ is. “Maar waarschijnlijk is het nog heel pril”, aldus het juicekanaal.

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