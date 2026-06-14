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Matthijs de Ligt zoenend gespot met nieuwe vriendin Amber Yuusef

14 juni 2026, 21:08
Matthijs de Ligt nieuwe vriendin Amber Yuusef
Foto: © Imago, Instagram: amberyuusef
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Matthijs de Ligt lijkt weer gelukkig in de liefde. De verdediger van Manchester United en het Nederlands elftal, die er overigens niet bij is op het WK vanwege een blessure, is zondag op Ibiza gespot met een nieuwe vrouw: Amber Yuusef.

De Ligt vormde jarenlang een setje met AnneKee Molenaar. De twee waren zelfs getrouwd, maar de afgelopen maanden ontstonden er geruchten over een relatiebreuk.

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De geruchten rond een mogelijke relatiebreuk tussen het stel slepen inmiddels al bijna een jaar voort. De Ligt en AnneKee trouwden in de zomer van 2024, vlak voor het EK in Duitsland. Een groter huwelijksfeest in Italië werd later afgeblazen wegens vermeende spanningen in de relatie. Sindsdien doken er regelmatig signalen op die wezen op een verwijdering tussen de twee.

Zo verwijderde De Ligt eerder meerdere foto’s van zijn Instagram-account, waaronder trouwbeelden. Tegelijkertijd bleven de twee elkaar op sociale media wel volgen en liken. Ook werden ze eind vorig jaar nog samen gespot in Amsterdam.

Zowel De Ligt als AnneKee heeft zich nooit publiekelijk uitgesproken over de aanhoudende geruchten. De verdediger heeft nu echter een duidelijk signaal afgegeven.

Reality FBI meldt op Instagram namelijk dat De Ligt zondag op Ibiza zoenend is gespot met een andere vrouw: topmodel Amber Yuusef. "Ze werden vanmiddag samen, in het gezelschap van anderen, gespot bij Casa Jondal op Ibiza. Knuffelend, zoenend en duidelijk in love", schrijft het juicekanaal.

Saillant is dat Yuusef vorig jaar op Ibiza al werd gespot met twee andere voetballers: Jude Bellingham (Real Madrid) en Jobe Bellingham (Borussia Dortmund). Reality FBI deelt een foto van vorig jaar waarop te zien is hoe de nieuwe vlam van De Ligt intiem op een bankje zit met Jobe Bellingham: Yuusef slaat daarbij haar arm om de jongste Bellingham heen.

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Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (12 aug. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
13
1
2024/2025
Bayern München
-
-
2024/2025
Man Utd
29
2
2023/2024
Bayern München
22
2

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