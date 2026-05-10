De stadsderby tussen Slavia Praag en Sparta Praag in de Tsjechische competitie is zaterdagavond compleet ontspoord. Hooligans kwamen in blessuretijd vanuit de thuisvakken het veld op en vielen spelers én het uitvak aan, waarna de wedstrijd werd gestaakt. Daarmee voorkwamen ze dat de thuisploeg de landstitel pakte.

In de derby van Praag tussen Slavia en Sparta kon de Tsjechische titelstrijd zaterdagavond worden beslist. Vier wedstrijden voor het einde had de thuisploeg een voorsprong van acht punten op het Sparta van voormalig Feyenoord-trainer Brian Priske. Bij een overwinning op de stadsgenoot zou Slavia het gat vergroten naar elf punten met drie wedstrijden te spelen, waarmee de titel een feit zou zijn.

Na 22 minuten waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen via Jan Kuchta, maar nog geen tien minuten later stond het alweer gelijk toen Oscar Dorley de 1-1 maakte. Vlak na rust kwam Sparta via Ager Sørensen opnieuw op voorsprong, maar in een tijdsbestek van twee minuten draaide Slavia het in minuut 52 en 53 helemaal om: 3-2. Hoewel Tomas Chory na een uur spelen zijn derde rode kaart van het seizoen kreeg en de thuisploeg daardoor met een man minder kwam te staan, werd de voorsprong niet meer weggegeven.

Met nog drie minuten blessuretijd te spelen leek Slavia hard op weg naar de tweede landstitel op rij, maar toen ging het helemaal mis. Een groep van honderden hooligans kwam in minuut 97 namelijk het veld op en zij gooiden met vuurwerk naar spelers en het uitvak. De supporters van Sparta Praag besloten vervolgens om een deel van de fakkels terug te gooien. Waar de meeste spelers direct de catacomben in renden, werd Sparta-doelman Jakub Surovcík geraakt door bier en vuurwerk. Nadat hij kort op het veld lag kon ook hij onder begeleiding van de beveiliging naar de catacomben worden geleid.

Nadat de wedstrijd eerst tijdelijk werd gestaakt, is er later definitief een streep door het duel gegaan. Sparta Praag liet op social media weten zo snel mogelijk te zijn vertrokken uit het stadion om de veiligheid van de spelers en staf te waarborgen. De Tsjechische voetbalbond zal nu besluiten wat er gaat gebeuren met de laatste drie minuten van het duel.

Slavia Praag heeft bij monde van voorzitter Jaroslav Tvrdík excuses aangeboden voor de gebeurtenissen. “Een of twee spelers van onze tegenstander zijn aangevallen. Het is goed dat de wedstrijd is afgelast. Wij kunnen niets anders dan ons verontschuldigen. We moeten zorgen dat dit in de toekomst nooit meer gebeurt”, klinkt het in de verklaring. “We waren drie of vier minuten van ons kampioenschap af. In plaats van feestvieren, zien we de grootste schande die ik in elf jaar bij deze club hem meegemaakt. Ik excuseer me bij alle normale fans die op de tribunes zijn gebleven. Het is een schande, we moeten hier nu mee leven.”