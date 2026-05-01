FC Groningen verbijsterd: 'Heb De Kuip nog nooit zo gezien'

1 mei 2026, 05:55
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Frank van Mosselveld maakte De Kuip nooit eerder mee zoals afgelopen zaterdag. Rondom de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen (3-1) was een ongemakkelijke spanning voelbaar in De Kuip, zo merkt de algemeen directeur van de bezoekers.

In de podcast De Bestuurskamer blikt Van Mosselveld terug op de wedstrijd. “Ik moet eerlijk zeggen dat de sfeer in De Kuip surrealistisch was. Het leek wel alsof je in een bioscoop zat, waar niemand iets mocht zeggen of vertellen”, zegt de oud-verdediger.

Feyenoord beleeft een turbulent seizoen en de onvrede bij de fans is groot. “Ik heb Dennis (te Kloese, red.) uitgebreid gesproken, dus dan heb je het daar natuurlijk over”, geeft Van Mosselveld aan. “Maar je merkt wel dat er een sfeer heerst van ‘zij tegen wij’ binnen de club.”

“Dat was mijn gevoel, in ieder geval. Als wij daar een resultaat hadden gehaald, was er ook wel enige angst dat het dan weer mis zou kunnen gaan”, aldus de directeur van Groningen. “Maar wat ik begreep is dat de harde kern ook heeft opgelegd dat er geen sfeer mocht worden gemaakt.”

Daar werd gehoor aan gegeven, merkt Van Mosselveld op. “Dat maakt het des te jammerder dat wij maar met een paar man waren en de meeste supporters de wedstrijd geboycot hadden. Anders hadden we negentig minuten lang ons uitvak gehoord, denk ik. De Kuip is het mooiste stadion van Nederland en de sfeer is er altijd fantastisch. Maar zoals nu heb ik het nog nooit meegemaakt.” De aanhang besloot het treffen met Feyenoord te boycotten vanwege de restricties van de gemeente Rotterdam: een beperkt uitvak, verplichte busreizen en een alcoholverbod.

Feyenoord - Groningen

Feyenoord
3 - 1
FC Groningen
Gespeeld op 25 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

