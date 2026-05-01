Het bloedhete Hard Rock Stadium: dit weekend nog Verstappen, straks het WK

Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. De komende weken licht FCUpdate alle speelsteden uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: het Hard Rock Stadium, tijdens het toernooi simpelweg Miami Stadium genoemd. Het stadion is al decennialang de thuisbasis van de NFL’s Miami en staat met voetbal, Super Bowls, tennis en Formule 1 bekend als een van de meest veelzijdige sportlocaties in Amerika.

Gebouwd voor American football

Hard Rock Stadium opende in 1987 als Joe Robbie Stadium, vernoemd naar de toenmalige Dolphins-eigenaar Joe Robbie. Het was destijds een van de modernste NFL-stadions in de Verenigde Staten en bovendien grotendeels privé gefinancierd, iets wat in die tijd uitzonderlijk was. Het stadion is in de loop der jaren meerdere keren van naam veranderd. Eerst van Pro Player Stadium naar Dolphins Stadium en Sun Life Stadium, voordat het in 2016 de huidige naam Hard Rock Stadium kreeg via een deal met de Hard Rock Café-organisatie.

Bij de opening bood het stadion plaats aan ruim 74.000 toeschouwers en was het ontworpen met flexibiliteit in gedachten. Niet alleen American football moest er kunnen worden gespeeld, maar ook honkbal en voetbal. Die multifunctionaliteit werd direct benut toen vanaf 1993 de honkbalploeg de Florida Marlins hun intrek namen in het stadion. Zij speelden er tot 2011, waarna ze verhuisden naar het speciaal voor honkbal gebouwde LoanDepot Park. Daarmee verschoof Hard Rock Stadium weer volledig richting American football en voetbal. De locatie in Miami Gardens is inmiddels uitgegroeid tot een sporthub op zichzelf. De stad bestond nog niet toen het stadion werd, maar groeide er letterlijk omheen.

Multifunctionele arena

Door de jaren heen groeide Hard Rock Stadium uit tot een van de meest veelzijdige sportlocaties in de Verenigde Staten. Het was meerdere keren gastheer van de Super Bowl en organiseerde talloze edities van de Orange Bowl, een van de belangrijkste college football-finales. Ook het Amerikaanse nationale elftal speelde er regelmatig interlands, terwijl Europese topclubs als Real Madrid, Barcelona, Bayern München en Juventus het stadion gebruikten voor oefenwedstrijden tijdens zomertours.

De laatste jaren is vooral voetbal steeds prominenter geworden. Tijdens de Copa América 2024 werden meerdere wedstrijden in Miami Gardens gespeeld, waaronder de finale tussen Argentinië en Colombia. wedstrijd trok zo’n 65.000 toeschouwers, maar werd ook ontsierd door harde windstoten die delen van het stadion beschadigden, een moment dat de kwetsbaarheid van het open ontwerp zichtbaar maakte. En ook afgelopen zomer daalde het veelbesproken FIFA Club World Cup neer in het stadion, waar het vast getest kon worden voor het komende wereldkampioenschap.

Ook tennis heeft zijn plek gevonden rond het stadion. Het nabijgelegen Miami Open-complex wordt jaarlijks volledig opgebouwd rondom het stadionterrein, waardoor het gebied wekenlang verandert in een tennisdorp met tientallen banen en tijdelijke tribunes. Sinds 2022 speelt het stadion bovendien een centrale rol in de Formule 1 Grand Prix van Miami, waarbij ook onze eigen Max Verstappen dit weekend letterlijk langs het stadionterrein rijdt en zijn paddock zich deels in het complex bevindt.

Daarnaast is Hard Rock Stadium uitgegroeid tot een vaste waarde in de entertainmentwereld. Artiesten als Beyoncé, U2 en The Weeknd traden er op in een uitverkocht stadion. Vooral Taylor Swift maakte in 2024 indruk met drie opeenvolgende shows in Miami Gardens, waarmee ze meerdere bezoekersrecords brak en liet zien hoe het stadion ook buiten de sport om een wereldpodium is.

Miljoenenrenovatie

Tussen 2015 en 2016 onderging het stadion een grootschalige renovatie van ruim 500 miljoen dollar. De belangrijkste toevoeging was het iconische canopy-dak, een wit stalen frame dat als een zwevende ring boven de tribunes hangt. Ongeveer 92 procent van de zitplaatsen ligt daardoor in de schaduw, terwijl het veld open blijft. Een bewuste keuze, want in Miami is bescherming tegen zon en regen geen luxe maar noodzaak.

Het stadion werd bij de renovatie niet alleen comfortabeler, maar ook moderner. Er kwamen vier grote videowalls, verbeterde zichtlijnen en uitgebreide hospitality-ruimtes. De capaciteit werd teruggebracht naar circa 65.000 zitplaatsen om de beleving te verbeteren. In 2020 werd daar nog een extra element aan toegevoegd in de vorm van een SkyView-gondel aan de zuidzijde van het stadion, die bezoekers een panoramisch uitzicht geeft over het complex.

Hitte, vochtigheid en spelstijl

Wat Hard Rock Stadium nogal uniek maakt is het klimaat. Daarom werd de plek tijdens het WK voor clubs van vorige zomer al regelmatig genoemd als een van de zwaarste speelsteden. Niet zozeer door het stadion zelf, maar door de combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid die het spel direct beïnvloedt. In interviews klonk daarbij vaak dezelfde conclusie, namelijk dat wedstrijden in Miami minder draaien om het tactische plan en meer om het fysieke vermogen om de omstandigheden te doorstaan.

FIFA houdt hier rekening mee met verplichte drinkpauzes, maar de omstandigheden blijven zwaar. Spelers moeten dus omgaan met hitte, maar ook met de vochtige lucht die invloed heeft op balcontrole en uithoudingsvermogen. Het stadion biedt wel enige bescherming voor fans dankzij het canopy-dak, maar de spelers op het veld krijgen gewoon te maken met het extreme weer.

WK-historie en speelkans Oranje

Het Hard Rock Stadium is niet nieuw op het WK-podium. Tijdens het WK van 1994, toen nog als Joe Robbie Stadium, was het al speelstadion voor meerdere wedstrijden. Daarmee is Miami dus al ruim dertig jaar onderdeel van de WK-historie in de Verenigde Staten. Het Nederlands elftal heeft slechts een heel klein stukje historie in Miami. In 1998 speelde Oranje in het toenmalige Pro Player Stadium een oefeninterland tegen de Verenigde Staten, die met 2-0 werd gewonnen dankzij doelpunten van Ronald de Boer en Clarence Seedorf. Het blijft tot op heden de enige officiële ontmoeting van het Nederlands elftal in Zuid-Florida.

Dit jaar is het nog maar de vraag of daar een nieuw hoofdstuk bij komt. Het team speelt haar groepswedstrijden niet in Miami. Oranje is ingedeeld in andere speelsteden, waardoor Hard Rock Stadium in eerste instantie buiten beeld blijft. Toch is de kans aanwezig dat Nederland er later in het toernooi alsnog belandt.

In de knock-outfase staan er namelijk meerdere wedstrijden in Miami gepland, waaronder een achtste finale, een kwartfinale en de troostfinale. Dat betekent dat Oranje het stadion pas kan tegenkomen als het zich ver genoeg weet te plaatsen in het toernooi. Afhankelijk van de loting kan Miami dus alsnog een belangrijke rol spelen in de route richting de finale.

Hard Rock Stadium in vogelvlucht

Geopend: 1987

Officiële naam: Hard Rock Stadium

Locatie: Miami Gardens, Florida

Capaciteit: ±65.000

Bespelers: Miami Dolphins (NFL) en Miami Hurricanes (college football)

Dak: overkapping boven de tribunes

WK-wedstrijden: 7

Alle WK-wedstrijden in Miami Stadium (Nederlandse tijd)

Maandag 15 juni

Groep H - 00.00 uur: Saudi-Arabië - Uruguay

Zondag 21 juni

Groep H - 00.00 uur: Uruguay - Kaapverdië

Woensdag 24 juni

Groep C - 00.00 uur: Brazilië - Schotland

Zaterdag 27 juni

Groep K - 01.30 uur: Portugal - Colombia

Vrijdag 3 juli

Zestiende finale - 00.00 uur: winnaar Groep J - winnaar Groep H

Zaterdag 11 juli

Kwartfinale - 23.00 uur

Zaterdag 18 juli

Troostfinale - 23.00 uur

