Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. De komende weken licht FCUpdate alle stadions uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: BMO Field in Toronto, dat tijdens het WK bekendstaat als Toronto Stadium.

De reglementen van de FIFA staan niet toe dat stadions tijdens het WK hun commerciële naam dragen. Daarom zal BMO Field gedurende de eindronde bekendstaan als Toronto Stadium. Het stadion staat aan de rand van de binnenstad van Toronto en kijkt uit op Lake Ontario, een van de vijf grote meren aan de oostkant van de grens tussen Canada en de VS.

BMO Field werd geopend in 2007 en werd origineel gebouwd voor het WK Onder 20 in 2007. Na de oplevering had BMO Field een capaciteit van iets meer dan 20.000 toeschouwers. Tijdens het jeugdtoernooi werd de finale gespeeld in het stadion in Toronto, waarin Argentinië met spelers als Sergio Agüero en Sergio Romero in de gelederen met 1-2 te sterk was voor de talenten van Tsjechië. Enkele maanden voor het toernooi werd BMO Field in gebruik genomen door Toronto FC, dat als eerste Canadese ploeg ging deelnemen aan de MLS. Ook in 2014 werden er wedstrijden voor een FIFA-toernooi gespeeld in Toronto, toen het WK Onder 20 voor vrouwen in Canada werd georganiseerd.

In 2010 werd de MLS Cup, de kampioenswedstrijd van de Amerikaanse competitie, tussen Colorado Rapids en FC Dallas (2-1) in het stadion in Toronto gespeeld. Destijds vond deze finale plaats op neutraal terrein, maar daar kwam vanaf 2012 verandering in. Doordat Toronto FC zowel in 2016 als 2017 in de finale stond, vonden die duels plaats in BMO Field. Nadat Seattle Sounders in 2016 na strafschoppen had gewonnen, wist Toronto FC in 2017 wél te winnen van de ploeg uit Seattle.

Verbouwing voor Canadian football

Waar BMO Field in de eerste jaren na de oplevering voornamelijk een voetbalstadion was, kwam hier tijdens een grote verbouwing tussen 2014 en 2016 verandering in. Tijdens de renovatie werd er een ring aan de tribune aan de oostkant van het stadion toegevoegd en werd er een dak boven de stoeltjes geplaatst. Daarmee werd ook de capaciteit verhoogd naar de huidige 28.180 toeschouwers. Ook bestond er na deze verbouwing de mogelijkheid om de capaciteit op tijdelijke basis uit te breiden naar zo’n 40.000 mensen voor grote evenementen.

Daarnaast werd het stadion tijdens deze verbouwing geschikt gemaakt om wedstrijden van Canadian football te organiseren. Zo moest het veld langer worden gemaakt om te voldoen aan de eisen van de CFL. Na deze renovatie verhuisden de Toronto Argonauts naar BMO Field, waar het sinds het begin van CFL-seizoen 2016 speelt. Ook de Grey Cup, de kampioenswedstrijd van de CFL, werd in 2016 op BMO Field gespeeld.

Nieuw toeschouwersrecord na WK-verbouwing?

In aanloop naar het WK van deze zomer vonden er opnieuw verbouwingen plaats aan het stadion in Toronto, wat omgerekend zo’n 100 miljoen euro heeft gekost. Tijdens deze renovatie is de infrastructuur om wedstrijden uit te zenden aangepakt, waardoor onder meer nieuwe verlichting, een nieuwe controlekamer en vier LED-schermen in de hoeken van het stadion zijn geïnstalleerd. Ook heeft BMO Field een gloednieuwe grasmat gekregen om te voldoen aan de eisen van de FIFA.

Voor de fans is er ook het een en ander veranderd richting het toernooi van aanstaande zomer. Zo zijn de keukens en hospitality-gebieden in BMO Field volledig vernieuwd en zijn er flink wat tijdelijke stoelen geplaatst, meer dan voorheen mogelijk was. Daardoor passen er tijdens het WK 45.736 toeschouwers op de tribunes van BMO Field. 10.000 van de tijdelijke stoelen bevinden zich aan de noordzijde van het stadion, terwijl de andere 7000 aan de zuidkant zijn geplaatst. De kans lijkt daarmee heel groot dat het toeschouwersrecord van het stadion in Toronto gebroken gaat worden. Momenteel staat dat namelijk op 40.148, toen er in 2017 een wedstrijd van de NHL, de Amerikaanse ijshockeycompetitie, werd georganiseerd.

Veel sport, weinig muziek

Naast voetbal en Canadian football zijn er in het verleden ook ook wedstrijden van verschillende andere sporten gespeeld in BMO Field. Een daarvan was zoals gezegd een ijshockeyduel. Ter ere van het honderdjarig bestaan van de NHL werd er een grote ijsbaan geplaatst op het veld van BMO Field, waar vervolgens op 1 januari van dat jaar een wedstrijd tussen de Toronto Maple Leafs en de Detroit Red Wings werd georganiseerd, een herhaling van de NHL Winter Classic van drie jaar eerder. Het was de eerste ijshockeywedstrijd in de open lucht in Toronto en werd gewonnen door de thuisploeg.

Tussen 2011 en 2016 gold BMO Field als een van de thuishavens van de nationale rugbyploeg van Canada, waardoor er meermaals rugbywedstrijden zijn gespeeld in het stadion van Toronto. Tijdens de Pan-Amerikaanse Spelen van 2015, een toernooi bestaande uit een flink aantal sporten, werden de rugbyduels op BMO Field gehouden. Verder speelden de Toronto Nationals, een lacrosse-team, de thuiswedstrijden tussen 2009 en 2010 in het stadion.

Op het gebied van concerten blijft BMO Field nog wel ver achter ten opzichte van veel andere stadions. In de negentien jaar sinds de oplevering was er slechts één keer een optreden te zien in het stadion van Toronto FC. Op 7 september 2007 was de Britse rockgroep Genesis te zien in de hoofdstad van de provincie Ontario. Sindsdien heeft het stadion geen concerten meer gezien.

Vijfde stadion op deze locatie

BMO Field is niet het eerste stadion dat op de exacte locatie in Exhibition Place staat, maar al de vijfde. Het meest recente vorige stadion dat op deze plek in Toronto stond, was het Exhibition Stadium. Het was de thuishaven van de Toronto Argonauts (Canadian football) en de Toronto Blue Jays (honkbal). In 1989 verhuisden deze teams naar het gloednieuwe SkyDome, tegenwoordig bekend als het Rogers Centre, zo’n vier kilometer naar het oosten, waardoor het Exhibition Stadium leeg kwam te staan. In 1999 werd dat stadion gesloopt.

Toronto Stadium in vogelvlucht

Geopend: 2007

Officiële naam: BMO Field

Locatie: Toronto, Ontario, Canada

Capaciteit: 28.180 (45.736 met tijdelijke tribunes tijdens het WK)

Bespelers: Toronto FC (voetbal), Toronto Argonauts (Canadian football)

Dak: alleen boven permanente tribunes

WK-wedstrijden: 6

Alle WK-wedstrijden in Toronto Stadium (Nederlandse tijd)

Vrijdag 12 juni

Groep B — 21.00 uur: Canada - Bosnië-Herzegovina

Donderdag 18 juni

Groep L — 01.00 uur: Ghana - Panama

Zaterdag 20 juni

Groep E — 22.00 uur: Duitsland - Ivoorkust

Woensdag 24 juni

Groep L — 01.00 uur: Panama - Kroatië

Vrijdag 26 juni

Groep I — 21.00 uur: Senegal - Irak

Vrijdag 3 juli

Zestiende finale — 01.00 uur: nummer twee Groep K - nummer twee Groep L

🏟️ Lees meer over de stadions van het WK 2026