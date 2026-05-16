‘FC Groningen kijkt na Dies Janse opnieuw naar verdediger van Ajax’

16 mei 2026, 18:48
Ajax-spelers Nick Verschuren, Wout Weghorst en Dies Janse
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

FC Groningen hoopt zich deze zomer te versterken met Nick Verschuren, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. De verdediger wordt momenteel door Ajax verhuurd aan FC Volendam, waar hij zich uitstekend ontwikkelt. FC Groningen zou hem echter definitief willen inlijven.

Bij FC Groningen vormen Thijmen Blokzijl en Dies Janse over het algemeen het hart van de verdediging. Waar eerstgenoemde onder contract staat bij De Trots van het Noorden, wordt Janse gehuurd van Ajax. Hij zal normaal gesproken terugkeren naar Amsterdam, maar kan ook op belangstelling van Club Brugge rekenen. Daardoor zal Groningen deze zomer dus op zoek moeten naar een nieuwe centrumverdediger.

Daarvoor is de nummer negen van de Eredivisie andermaal uitgekomen bij Ajax. Volgens Boualin moet Verschuren namelijk de nieuwe centrumverdediger worden in de ploeg van Dick Lukkien. De 21-jarige verdediger wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Volendam, waar hij dit seizoen bijna alles speelde. In het vissersdorp ontwikkelde Verschuren zich uitstekend.

Nu zou de verdediger de overstap kunnen maken naar Groningen. De komende tijd zullen er gesprekken worden gevoerd om Verschuren te overtuigen te kiezen voor een avontuur in het hoge noorden. Waar Groningen Janse huurt van Ajax, zou de club bij Verschuren inzetten om hem definitief in te lijven. De mandekker heeft nog een contract tot medio 2028 in Amsterdam en vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 1,5 miljoen euro.

Nick Verschuren

Nick Verschuren
FC Volendam
Team: Volendam
Leeftijd: 21 jaar (13 jan. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Volendam
30
0
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
33
0
2024/2025
Ajax
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Utrecht
33
11
50

