Ajax moet heel diep in de buidel tasten voor Lovro Majer

Ajax zal de komst van niet zomaar kunnen realiseren. Het Duitse Sky Sport weet namelijk welk bedrag VfL Wolfsburg voor de Kroaat wil ontvangen. De Duitse nummer zestien zou namelijk een bedrag van twaalf tot vijftien miljoen euro willen zien.

Ajax is op zoek naar creativiteit op het middenveld. Woensdag meldde Sportske Novosti, het belangrijkste voetbalmedium van Kroatië, dat de Amsterdammers hiervoor kijken naar Majer. De Kroaat maakte in de zomer van 2023 de overstap van Stade Rennais naar Wolfsburg, dat een bedrag van 25 miljoen euro voor hem neertelde.

Echt succesvol was de tijd van Majer in Duitsland niet. In 73 wedstrijden voor Wolfsburg was hij tien keer trefzeker en gaf hij elf assists. Dit seizoen deelt hij met twee goals en drie assists in de malaise van zijn club, die strijdt tegen degradatie. De kans is groot dat hij deze zomer vertrekt bij Wolfsburg, zeker als de club degradeert.

Ajax kan wel rekenen op de nodige concurrentie. Ook Como, Napoli, Eintracht Frankfurt en Villarreal zouden namelijk interesse hebben in Majer. Technisch directeur Jordi Cruijff zou ook diep in de buidel moeten tasten voor hem. Volgens Sky Sport wil Wolfsburg Majer alleen laten gaan als er een bedrag van twaalf tot vijftien miljoen euro op tafel komt.