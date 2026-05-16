Ajax ziet ineens grote kans ontstaan na besluit van Barcelona

16 mei 2026, 09:59
Jordi Cruijff
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

FC Barcelona wil volgend seizoen niet verder met Marc-André ter Stegen en Iñaki Peña. Dat meldt Mundo Deportivo, dat schrijft dat trainer Hansi Flick en sportief directeur Deco hun plannen al zonder beide doelmannen aan het uitstippelen zijn. Voor Ajax, dat al interesse heeft in het duo, ontstaat daarmee een kans.

Barcelona is bezig met de selectie voor volgend seizoen en ziet daarin geen plek meer voor het duo. Daardoor ruikt Ajax een kans. Technisch directeur Jordi Cruijff wil volgens Mundo Deportivo een ervaren doelman met statuur toevoegen aan de selectie en heeft daarbij meerdere namen op het lijstje gezet. Naast Ter Stegen en Peña wordt ook Mark Flekken genoemd.

Ter Stegen, inmiddels 34 jaar, speelt momenteel op huurbasis voor Girona, terwijl Peña tijdelijk is ondergebracht bij Elche. Na afloop van het seizoen keren beide keepers in principe terug naar Barcelona, maar daar lijkt hun perspectief uiterst beperkt.

Trainer Hansi Flick en sportief directeur Deco werken aan een nieuwe hiërarchie onder de lat. Barcelona zou willen doorschakelen met Joan García en Wojciech Szczesny als belangrijkste opties voor volgend seizoen. Daarnaast onderzoekt de club ook nog de mogelijkheid om Álex Remiro van Real Sociedad binnen te halen.

'Ter Stegen opnieuw met Míchel'

Daarmee lijkt de deur voor Ajax ineens wagenwijd open te staan. Ajax overweegt een definitieve transfer van Ter Stegen en Peña. Mocht dat niet haalbaar blijken, dan behoort een nieuwe verhuurperiode eveneens tot de mogelijkheden.

Mogelijk speelt Girona-trainer Míchel ook een rol. Hij werkt momenteel samen met Ter Stegen en geldt als topkandidaat om het roer over te nemen bij Ajax. Zodoende zou Ter Stegen opnieuw onder Míchel kunnen gaan spelen.

Jopie14
302 Reacties
101 Dagen lid
334 Likes
Jopie14
Ik pak mijn glazen bol en hopla, ik heb een verhaal.

Kicker
257 Reacties
671 Dagen lid
551 Likes
Kicker
Alles is zo'n beetje beter dan een Paes onder de lat. De nieuwe doelman moet maar eerst een contract voor 1 jaar met een optie tot koop krijgen. Dan kan je ook geen buil aan vallen.

Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0
2022/2023
Barcelona
38
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Utrecht
33
11
50

