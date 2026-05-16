Ajax ziet ineens grote kans ontstaan na besluit van Barcelona

FC Barcelona wil volgend seizoen niet verder met en Iñaki Peña. Dat meldt Mundo Deportivo, dat schrijft dat trainer Hansi Flick en sportief directeur Deco hun plannen al zonder beide doelmannen aan het uitstippelen zijn. Voor Ajax, dat al interesse heeft in het duo, ontstaat daarmee een kans.

Barcelona is bezig met de selectie voor volgend seizoen en ziet daarin geen plek meer voor het duo. Daardoor ruikt Ajax een kans. Technisch directeur Jordi Cruijff wil volgens Mundo Deportivo een ervaren doelman met statuur toevoegen aan de selectie en heeft daarbij meerdere namen op het lijstje gezet. Naast Ter Stegen en Peña wordt ook Mark Flekken genoemd.

Artikel gaat verder onder video

Ter Stegen, inmiddels 34 jaar, speelt momenteel op huurbasis voor Girona, terwijl Peña tijdelijk is ondergebracht bij Elche. Na afloop van het seizoen keren beide keepers in principe terug naar Barcelona, maar daar lijkt hun perspectief uiterst beperkt.

Trainer Hansi Flick en sportief directeur Deco werken aan een nieuwe hiërarchie onder de lat. Barcelona zou willen doorschakelen met Joan García en Wojciech Szczesny als belangrijkste opties voor volgend seizoen. Daarnaast onderzoekt de club ook nog de mogelijkheid om Álex Remiro van Real Sociedad binnen te halen.

'Ter Stegen opnieuw met Míchel'

Daarmee lijkt de deur voor Ajax ineens wagenwijd open te staan. Ajax overweegt een definitieve transfer van Ter Stegen en Peña. Mocht dat niet haalbaar blijken, dan behoort een nieuwe verhuurperiode eveneens tot de mogelijkheden.

Mogelijk speelt Girona-trainer Míchel ook een rol. Hij werkt momenteel samen met Ter Stegen en geldt als topkandidaat om het roer over te nemen bij Ajax. Zodoende zou Ter Stegen opnieuw onder Míchel kunnen gaan spelen.