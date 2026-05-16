Wim Kieft is ontzettend lyrisch over , zo valt te lezen in zijn column voor De Telegraaf. De oud-spits denkt dat de goede vorm van de rechtsback cruciaal kan zijn voor de WK-kansen van het Nederlands elftal en verwacht bovendien een mooie transfer na het eindtoernooi.

Dumfries is volledig terug na zijn langdurige blessure en gaat volgens Kieft honderd procent zeker mee naar het WK. “Terwijl het veelal over de twijfelgevallen gaat bij Oranje kan Koeman één naam met een dikke zwarte viltstift opschrijven: die van Denzel Dumfries”, zegt Kieft, die de Nederlander zag uitblinken in de Italiaanse bekerfinale tussen Internazionale en Lazio Roma (2-0).

Artikel gaat verder onder video

“Dumfries in deze vorm, na zijn terugkeer van een langdurige blessure, kan bepalend zijn voor Nederland op het WK. Koeman zal de rechterflank zodanig moeten inrichten dat de kwaliteiten van Dumfries optimaal worden benut”, vindt de analist. Hij denkt dat Donyell Malen en Teun Koopmeiners de rol als rechtsbuiten op zich kunnen nemen.

“Na het WK zal hij een mooie transfer maken. De grote clubs uit alle grote competities zullen voor hem in de rij staan, want waar vind je zo’n veelzijdige rechtsback met zoveel doelpunten en assists op jaarbasis?”, aldus Kieft. Eerder werd bekend dat de dertigjarige vleugelverdediger waarschijnlijk gaat vertrekken bij Inter.