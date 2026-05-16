'Denzel Dumfries maakt mooie transfer na het WK'

16 mei 2026, 10:27
Elftalfoto Oranje voor Ecuador-thuis
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Wim Kieft is ontzettend lyrisch over Denzel Dumfries, zo valt te lezen in zijn column voor De Telegraaf. De oud-spits denkt dat de goede vorm van de rechtsback cruciaal kan zijn voor de WK-kansen van het Nederlands elftal en verwacht bovendien een mooie transfer na het eindtoernooi.

Dumfries is volledig terug na zijn langdurige blessure en gaat volgens Kieft honderd procent zeker mee naar het WK. “Terwijl het veelal over de twijfelgevallen gaat bij Oranje kan Koeman één naam met een dikke zwarte viltstift opschrijven: die van Denzel Dumfries”, zegt Kieft, die de Nederlander zag uitblinken in de Italiaanse bekerfinale tussen Internazionale en Lazio Roma (2-0).

“Dumfries in deze vorm, na zijn terugkeer van een langdurige blessure, kan bepalend zijn voor Nederland op het WK. Koeman zal de rechterflank zodanig moeten inrichten dat de kwaliteiten van Dumfries optimaal worden benut”, vindt de analist. Hij denkt dat Donyell Malen en Teun Koopmeiners de rol als rechtsbuiten op zich kunnen nemen.

“Na het WK zal hij een mooie transfer maken. De grote clubs uit alle grote competities zullen voor hem in de rij staan, want waar vind je zo’n veelzijdige rechtsback met zoveel doelpunten en assists op jaarbasis?”, aldus Kieft. Eerder werd bekend dat de dertigjarige vleugelverdediger waarschijnlijk gaat vertrekken bij Inter.

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
36
54
85
2
Napoli
36
18
70
3
Juventus
36
29
68
4
Milan
36
18
67
5
Roma
36
24
67

