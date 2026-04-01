Van Dijk vertelt niet wat hij écht vindt van rode kaart Dumfries

1 april 2026, 09:02
Virgil van Dijk
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Virgil van Dijk lijkt het niet eens te zijn met de rode kaart die Denzel Dumfries ontving in de oefenwedstrijd tussen Nederland en Ecuador. Dat wil de aanvoerder van het Nederlands elftal echter niet hardop uitspreken.

Al in de twaalfde minuut van de wedstrijd moest Dumfries het veld verlaten. Hij haalde een mogelijk doorgebroken speler neer. “Natuurlijk is dit een scenario dat ook kan gebeuren op een eindtoernooi, maar je had je een ander soort test voorgesteld”, zegt Van Dijk tegen de NOS. “We begonnen goed. We vonden de vrije man op het middenveld best snel. Uiteindelijk maakt de scheids een beslissing en daar moeten we met z'n allen mee dealen.”

Hoewel hij de beelden nog niet had teruggezien, had Van Dijk wel het gevoel dat hij de Ecuadoraanse aanvaller Gonzalo Plata nog had kunnen achterhalen. “Bij een oefenwedstrijd had dit van mij niet gehoeven. Maar de scheidsrechter had andere plannen en dan sta je met tien. Je oefenmoment valt een beetje in duigen. Dan moet je anders gaan spelen en dat hebben de jongens goed gedaan in mijn ogen.”

“Het is een oefenwedstrijd”, zegt Van Dijk als hij nog eens naar de rode kaart wordt gevraagd. “Wat moet ik ervan maken? Ik heb er een mening over, maar het schiet niet op om daar – misschien wel met gevolgen – iets over te gaan zeggen.”

Van Dijk spreekt over het geheel van een ‘goede week’ voor Oranje. “We moeten er op het WK het maximale uithalen, dat leeft bij iedereen. We moeten het samen doen. Of je nu wel of niet speelt, iedereen moet zijn steentje bijdragen. En ik weet dat het lastig is, maar we hebben ook alle support daar nodig als we wat neer willen zetten.”

Dumfries toont meer begrip

Overigens heeft Dumfries zelf wat meer begrip voor de rode kaart dan Van Dijk. "In een normale WK-wedstrijd is dit rood. Vandaag kun je ‘m wel of niet geven", zegt de rechtsback. "In een oefenduel wil je elf tegen elf spelen. Maar complimenten naar de jongens, hoe ze hebben gespeeld en een gelijkspel eruit hebben gehaald."

Die rode kaart was meer het gevolg van slap ingrijpen van de Vrij, waardoor de bal door kon schieten en Dumfries daardoor in de problemen kwam. Je weet dat ze agressief zijn en vechten om iedere bal, daar moet je je ertegen wapenen. De Vrij en Geertruida die zijn man maar steeds laat lopen, moet Koeman maar thuislaten.

Nederland - Ecuador

1 - 1
Gespeeld op 31 mrt. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
31
3
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

