Kijkers van Nederland - Ecuador keren zich massaal tegen Sascha Stegemann

31 maart 2026, 21:17
Sascha Stegemann
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Kijkers van NederlandEcuador hebben zich dinsdagavond al vroeg tegen scheidsrechter Sascha Stegemann gekeerd. Aanleiding is de rode kaart die de Duitser na twaalf minuten voetballen gaf aan Denzel Dumfries.

Oranje begon dinsdag in het Philips Stadion voortvarend aan de oefenwedstrijd tegen Ecuador. Willian Pacho liep een voorzet van Cody Gakpo na drie minuten voetballen ongelukkig in eigen doel, waardoor het elftal van bondscoach Ronald Koeman aan de leiding kwam: 1-0.

In de twaalfde minuut van de wedstrijd kantelde het momentum echter. Dumfries vergreep zich na een lange bal van de bezoekers aan tegenstander Gonzalo Plata, waarna Stegemann floot voor een overtreding en de Oranje-verdediger met een directe rode kaart van het veld stuurde.

Stegemann was van mening dat Plata een doorgebroken speler was, ondanks het feit dat Virgil van Dijk redelijk dicht bij de Ecuadoriaan in de buurt liep. Dumfries liep boos van het veld en vloekte onderweg naar de kleedkamer goed hoorbaar: “G*dver…”

Kijkers van het duel zijn niet blij met Stegemann. Hoewel de beslissing van de arbiter te billijken leek, vinden veel mensen dat Stegemann het moment gezien het vriendschappelijke karakter van de wedstrijd ook af had kunnen doen met bijvoorbeeld een gele kaart.

Die regel mag van mij direct van tafel! Doorgebroken speler is Max geel. Wees terughoudend met rode kaarten want het heeft een te grote invloed op de uitslag van een wedstrijd! En dat moet je niet willen. Op een WK betekent het dat je een team zeer waarschijnlijk naar huis fluit! Zo’n uitslag heeft dan nul waarde

