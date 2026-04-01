Ronald Koeman heeft begrip voor de rode kaart die Denzel Dumfries dinsdagavond incasseerde bij Nederland – Ecuador. Wel wendde de bondscoach zich in de pauze tot scheidsrechter Sascha Stegemann, die vlak daarvoor een overtreding op Stefan de Vrij gemist zou hebben.

In een interview met de NOS krijgt Koeman de vraag of hij weleens zo’n chaotisch begin van een wedstrijd heeft meegemaakt. Oranje kwam in de derde minuut op voorsprong via een eigen doelpunt, maar stond negen minuten later al met een man minder. Halverwege de eerste helft kwam Ecuador op 1-1 en daar bleef het uiteindelijk bij.

“Het zal best een keer gebeurd zijn, maar je wil eindigen met elf tegen elf”, stelt de bondscoach. “Maar aan de andere kant is het een scenario geweest dat je ook op een eindtoernooi tegen kan komen. Dan moet je met elkaar voor resultaat gaan. Ik vond dat dat de hele tweede helft erg goed is gegaan.”

In de eerste helft had Oranje feller kunnen zijn, vindt hij. “Er waren momenten dat ik dacht: zet je poot er nou eens goed in, want Ecuador was agressief en bij momenten gemeen. Daar moet je in meegaan, wat we in de tweede helft hebben gedaan. Ik geloof niet dat ze daarin grote kansen gehad hebben. Dat hebben we goed verdedigd. Dat zie je graag van je elftal.”

Dumfries kreeg een rode kaart voor het neerhalen van een mogelijk doorgebroken speler. “Bij het begin van de tweede helft heb ik erover gesproken met de scheidsrechter. Ik vond het eerst een overtreding op Stefan de Vrij, maar daar fluit hij niet voor. Dat heb ik hem gezegd." Snel na het interview kreeg hij repliek van analist Rafael van der Vaart. "Het was geen overtreding op De Vrij."

Koeman begrijpt de rode kaart van Dumfries wel. "Denzel krijgt de bal heel ongelukkig op z’n knie. Natuurlijk loopt de andere centrale verdediger (Van Dijk, red.) wel in zijn lijn. Maar als de scheidsrechter hem niet geeft, gaat hij zeker niet naar het WK om daar te fluiten. Dit is zeven, acht of negen van de tien keer rood, want de speler gaat alleen op de keeper af. Ik kan er dus wel mee leven.”

Vlak na de rode kaart kwam Lutsharel Geertruida in de ploeg voor Donyell Malen. “Ik wilde eigenlijk de hele tweede helft al met vijf man achterin spelen. Dat was het plan al, maar nu ontstond het door de rode kaart.”

Koeman krijgt steeds meer duidelijkheid over de staat van Oranje richting het WK. “Hoe de groep met elkaar omging was erg goed. Het is niet eens dat ik definitief in mijn hoofd heb welke 26 meegaan. Maar het zijn er aardig wat waar ik duidelijkheid over heb, voor mezelf en met de staf. Er zijn altijd een paar discussiepunten en we moeten afwachten over fitheid van spelers. Ik hoop dat iedereen fit blijft en dat het heel moeilijke keuzes zijn voor me.”

"We staan er goed voor met Oranje, dat vind ik wel. Wel moeten we fit en compleet zijn, dat weten we. We misten nu drie basisspelers met wat extra's”, wijst de bondscoach op Jurriën Timber, Frenkie de Jong en Memphis Depay. “De algehele fitheid bij een aantal jongens kan ook iets beter. Ik vind dat we er goed voor staan, maar zekerheid heb je niet. Dat heeft niemand op een eindtoernooi. Japan, onze tegenstander op het WK, heeft vanavond van Engeland gewonnen. Ecuador heft bewezen een goed elftal te hebben. Er zijn geen kleintjes.”