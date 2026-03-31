heeft maandag een opvallende reactie achtergelaten op een satirische post van De Speld (Sport). De middenvelder, die tot grote kritiek van voetbalminnend Nederland niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal, kan lachen om een bericht waarin hij en Ronald Koeman een hoofdrol spelen.

Het verhaal van Veerman is bekend. De PSV’er kent een uitstekend seizoen en blinkt wekelijks uit in de Eredivisie. Bondscoach Koeman zag de Nederlandse competitie echter niet als referentiekader en stelde dat Veerman zich ook op internationaal podium moest laten zien. En dat deed de middenvelder, die een goed niveau haalde in de Champions League.

Toch kiest Koeman op dit moment voor Eredivisie-middenvelders als Kees Smit en Luciano Valente, die nog nooit een duel in het miljardenbal speelden en bovendien minder goede statistieken kunnen overleggen in de Eredivisie. In de wandelgangen klinkt dat het karakter van Veerman meespeelt in de overweging om hem niet op te roepen. Laatst werd ook gespeculeerd over de moeizame band met de assistent-trainers van Koeman, maar voorlopig blijft het vooral gissen waarom de sterkhouder van PSV structureel wordt genegeerd door Oranje.

Joey Veerman laat van zich horen op Instagram

Veerman zelf lijkt in ieder geval niet bezig met de Oranje-gemoederen. Dat blijkt uit een opvallende interactie op Instagram. De Speld, het satirische medium dat ook een sporttak beheert, kwam na de wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen van afgelopen vrijdag met een ludieke quotepost.

Te zien was een foto van Koeman op een persconferentie met de quote: “De schuld van Joey Veerman.” Daaronder stond: “Kritische Ronald Koeman over doelpunt van Noorwegen tegen Nederland.” Veerman pakte het sportief op en reageerde met twee lachemoji’s onder het bericht.

Pierre van Hooijdonk wees Kees Smit vrijdag aan als ‘schuldige’ bij de 0-1 van Andreas Schjelderup. “Kees Smit pakt het gewoon iets te lichtzinnig op”, zei Van Hooijdonk. “Dit is eigenlijk een Veermannetje. Julian Ryerson gaat eroverheen, komt veel te laat. En hier laat hij die voorzet veel te makkelijk gegeven worden. Tuurlijk, het gevaar is nog niet direct daar, maar uiteindelijk komt hier wel die goal uit”, sprak de analist.