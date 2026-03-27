is wederom niet opgeroepen voor het Nederlands elftal en dat zorgt voor de nodige gespreksstof in de media. Ronald Koeman lijkt het niet te zien zitten in de PSV-sterkhouder, maar ook de rol van de assistenten van de bondscoach speelt mee, zo verwacht Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

“Ik heb contact gehad, ik heb Joey gesproken en gezegd dat hij niet mijn eerste en niet mijn tweede keuze is op de linker ‘zes’-positie”, zei Koeman op de persconferentie op de vraag waarom Veerman opnieuw schitterde door afwezigheid. Als iedereen fit is, komt Veerman niet in aanmerking voor Oranje, gaf Koeman onomwonden toe. Toch koos hij ervoor om Veerman persoonlijk te spreken. “Omdat ik vond dat het nodig was.”

Toch speelt er ook een andere reden mee: “Hij heeft het ook niet getroffen met de assistent-trainers van Ronald Koeman”, ziet Kapteijns. De rechterhanden van de bondscoach zijn namelijk onder anderen Ruud van Nistelrooij en Wim Jonk. “Met Wim Jonk kan Veerman sinds zijn tijd bij FC Volendam niet goed door één deur, horen wij vanuit Volendam”, zegt de journalist bij Kick-off.

Verstandhouding Veerman en Wim Jonk

De geluiden kwamen onder meer van naamgenoot Henk Veerman, die zich eind november (2025) uitliet over de verstandhouding tussen Veerman en Jonk: “Het helpt Joey niet dat Jonk er als assistent bij is gekomen, denk ik. Joey is in het verleden kritisch geweest op Team Jonk. Dat zal hem niet in dank zijn afgenomen. Ik hoop voor Joey dat ik het mis heb, maar ik zie hem er onder Ronald Koeman niet meer bijkomen”, sprak de boomlange spits van Volendam destijds.

Verstandhouding Ruud van Nistelrooij en Joey Veerman

Ook Ruud van Nistelrooij kent een opvallende relatie met Veerman. “Die hadden geen heel soepele relatie in dat jaar bij PSV. Van Nistelrooij heeft hem een aantal keer op de bank gezet, dus voor hem is dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, weet Kapteijns. Van Nistelrooij en Veerman konden in het seizoen 2022/23 niet goed door één deur. De oefenmeester zette de middenvelder meermaals op de bank, tot onvrede van Veerman en enkele assistenten. Van Nistelrooij maakte er destijds ook geen geheim van dat hij er geen problemen mee zou hebben gehad als Veerman werd verkocht.