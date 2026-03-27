Pierre van Hooijdonk wijst aan als 'schuldige' bij het doelpunt van Andreas Schjeldeurp, die Nederland halverwege de eerste helft op een 0-1 achterstand zette tegen Noorwegen. De debuterende middenvelder van AZ beging wat Van Hooijdonk 'een Veermannetje' noemt.

Smit greep op het middenveld nauwelijks in toen Julian Ryerson indribbelde. De Noorse back verplaatste het spel vervolgens naar de linkerflank, waar de bal uiteindelijk bij Schjelderup terechtkwam. Die kapte naar binnen, langs Denzel Dumfries en de te laat komende Teun Koopmeiners, en verschalkte Bart Verbruggen met een schot in de verre hoek dat via de paal binnenviel: 0-1.

In de rustanalyse bij de NOS vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst aan Van Hooijdonk en Rafael van der Vaart wat er nou mis ging bij Oranje bij de treffer van Schjelderup. "Kees Smit, die pakt het gewoon iets te lichtzinnig op", zegt Van Hooijdonk. "Dit is eigenlijk een Veermannetje. Ryerson gaat eroverheen, komt veel te laat. En hier laat hij die voorzet veel te makkelijk gegeven worden. Tuurlijk, het gevaar is nog niet direct daar, maar uiteindelijk komt hier wel die goal uit", aldus Pi-Air.

Van der Vaart neemt het even later nog wel op voor Smit. "Als aanvallende middenvelder hóóp je vaak dat die bal niet gegeven wordt. Je kunt niet heel veel van hem zeggen, want Nederland speelt ook niet zo'n heel goede eerste helft", aldus de oud-international