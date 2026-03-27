Live voetbal

Van Hooijdonk: debutant Smit met 'Veermannetje' aan basis tegendoelpunt Oranje

27 maart 2026, 21:54
Van Hooijdonk Van der Vaart
Foto: © NOS
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Pierre van Hooijdonk wijst Kees Smit aan als 'schuldige' bij het doelpunt van Andreas Schjeldeurp, die Nederland halverwege de eerste helft op een 0-1 achterstand zette tegen Noorwegen. De debuterende middenvelder van AZ beging wat Van Hooijdonk 'een Veermannetje' noemt.

Smit greep op het middenveld nauwelijks in toen Julian Ryerson indribbelde. De Noorse back verplaatste het spel vervolgens naar de linkerflank, waar de bal uiteindelijk bij Schjelderup terechtkwam. Die kapte naar binnen, langs Denzel Dumfries en de te laat komende Teun Koopmeiners, en verschalkte Bart Verbruggen met een schot in de verre hoek dat via de paal binnenviel: 0-1.

Volg hier LIVE de tweede helft van Nederland - Noorwegen

Artikel gaat verder onder video

In de rustanalyse bij de NOS vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst aan Van Hooijdonk en Rafael van der Vaart wat er nou mis ging bij Oranje bij de treffer van Schjelderup. "Kees Smit, die pakt het gewoon iets te lichtzinnig op", zegt Van Hooijdonk. "Dit is eigenlijk een Veermannetje. Ryerson gaat eroverheen, komt veel te laat. En hier laat hij die voorzet veel te makkelijk gegeven worden. Tuurlijk, het gevaar is nog niet direct daar, maar uiteindelijk komt hier wel die goal uit", aldus Pi-Air.

Van der Vaart neemt het even later nog wel op voor Smit. "Als aanvallende middenvelder hóóp je vaak dat die bal niet gegeven wordt. Je kunt niet heel veel van hem zeggen, want Nederland speelt ook niet zo'n heel goede eerste helft", aldus de oud-international

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Noorwegen

2 - 1
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
22
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws