Livestream: kijk hier gratis naar oefeninterland Nederland - Noorwegen

27 maart 2026, 19:20   Bijgewerkt: 19:56
Ronald Koeman in de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het Nederlands elftal oefent vrijdagavond om 20.45 uur tegen Noorwegen. De wedstrijd is live te zien op tv, maar ook via een online livestream. In dit artikel vond je de link naar de livestream van NPO 3.

De oefeninterland tussen Nederland en Noorwegen begint om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en wordt live uitgezonden op NPO 3. De online livestream is hier te bekijken. Vanaf 20.20 uur is de voorbeschouwing te bekijken.

Oranje speelt tegen Noorwegen de eerste interland in 2026. Beide ploegen hebben zich geplaatst voor het WK 2026. Over vier dagen volgt de tweede interland van Oranje, als Ecuador de tegenstander is in het Philips Stadion. Noorwegen oefent nog tegen Zwitserland.

Opstellingen Nederland - Noorwegen

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, Smit; Koopmeiners, Malen, Gakpo

Opstelling Noorwegen: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berg, Berge; Schjelderup, Strand Larsen, Sorloth

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Wout Weghorst mee naar het WK

Oranje-fans woest, Weghorst hard op weg naar WK met Oranje

  • Gisteren, 07:25
  • 7
Kees Smit bij Nederlands elftal

Oranjefans zien ‘gênante’ beelden van Kees Smit bij Nederlands elftal

  • wo 25 maart, 11:10
  • 6
Joey Veerman

WK heel ver weg voor Veerman: 'Natuurlijk speelt zijn karakter een rol'

  • ma 23 maart, 17:20
  • 6
