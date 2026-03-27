Livestream: kijk hier gratis naar oefeninterland Nederland - Noorwegen

De oefeninterland tussen Nederland en Noorwegen begint om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en wordt live uitgezonden op NPO 3. De online livestream is hier te bekijken. Vanaf 20.20 uur is de voorbeschouwing te bekijken.
Oranje speelt tegen Noorwegen de eerste interland in 2026. Beide ploegen hebben zich geplaatst voor het WK 2026. Over vier dagen volgt de tweede interland van Oranje, als Ecuador de tegenstander is in het Philips Stadion. Noorwegen oefent nog tegen Zwitserland.
Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, Smit; Koopmeiners, Malen, Gakpo
Opstelling Noorwegen: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berg, Berge; Schjelderup, Strand Larsen, Sorloth