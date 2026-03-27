Oranje-shirt komt niet goed over op tv: 'Afschuwelijk!'

27 maart 2026, 21:47
Virgil van Dijk
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond voor het eerst in het 'WK-shirt'. Op televisie komt het nieuwe shirt niet echt uit de verf, zo merken de nodige kijkers op.

Het nieuwe shirt werd zondag gepresenteerd door de KNVB. Er is gekozen voor een duidelijk andere look dan op het WK 2022. Toen speelde Oranje in een veel lichtere, bijna gelige tint. Het nieuwe tenue komt qua kleur meer overeen met wat Oranje traditioneel draagt in de recente geschiedenis.

Toch komt juist de kleur niet goed naar voren op televisie. "Leuk zo'n fel oranje outfit. Alleen omdat het geen 4K-uitzending is, wordt het geheel een waas", schrijft een kijker op X. "Op tv komt het alles behalve als oranje over. Echt afschuwelijk", vindt een ander.

De nieuwe WK-shirts van Oranje zijn sowieso veelvuldig onderwerp van gesprek geweest sinds de lancering. Hoewel het uiterlijk van de shirts betrekkelijk goed is ontvangen door supporters van Oranje, klinkt er veel kritiek op de vraagprijs. Wie de authentieke variant van een van de shirts wil kopen, het model dat ook door de spelers wordt gedragen tijdens wedstrijden, dient 160 euro neer te tellen. De replicashirts kosten 110 euro.

