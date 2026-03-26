Nederland hoopt vlak voor de start van het WK in het oosten van de Verenigde Staten te oefenen tegen Oezbekistan, zo stelt Valentijn Driessen in een video-item van De Telegraaf. De verslaggever denkt dat Oranje tegen een tegenstander van dat kaliber wil spelen om vertrouwen te tanken voor het toernooi begint.

Het Nederlands elftal oefent deze maand op eigen bodem tegen Noorwegen en Ecuador. Vlak voor de start van het WK zal de ploeg van Ronald Koeman ook nog enkele oefenwedstrijden spelen. Op woensdag 3 juni staat in De Kuip in Rotterdam de uitzwaaiwedstrijd op het programma, waarin Algerije de tegenstander is. Driessen weet echter dat Nederland ook in het oosten van de Verenigde Staten voor de start van het toernooi nog een wedstrijd wil spelen.

Op de persconferentie vroeg Driessen aan Koeman of het klopt dat hij wil spelen tegen ‘kanonnenvoer’, waarop de bondscoach antwoordde dat geen enkele WK-deelnemer een makkelijke tegenstander is. “Ik hoorde Oezbekistan, dan willen ze daar voordat ze neerstrijken in Kansas tegen spelen”, geeft Driessen aan in zijn video na de persconferentie. “Dat stelt weinig tot niks voor”, gaat hij tegen de eerdere uitspraak van Koeman in.

Driessen begrijpt niet waarom het Nederlands elftal ervoor kiest om tegen een ploeg als Oezbekistan te oefenen. “Dat is alleen maar om een goed gevoel aan over te houden. Als je daar een slecht gevoel aan overhoudt, kun je net zo goed niet aan het WK beginnen. Het is volgens mij de nummer honderd-zoveel op de wereldranglijst.” Op de laatste FIFA-ranking stond Oezbekistan op plek 52. “Ik denk dat het is om vertrouwen te kweken en doelpunten te scoren. Je gaat daar niet tegen een tegenstander als Brazilië, Argentinië, Engeland of Frankrijk oefenen, want als je dan met 4-0 verliest is heel Nederland in rep en roer.”