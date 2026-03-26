komt vrijdagavond niet in actie tijdens de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noorwegen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman bekendgemaakt tijdens de persconferentie.

Hoewel Lang zich wel heeft gemeld bij Oranje, kampt hij nog met de gevolgen van een ernstige duimblessure die hij onlangs opliep in het duel tussen Liverpool en Galatasaray (4-0). Lang is de enige international die ontbreekt tegen de Noren: "Verder ziet het er goed uit, alleen Noa Lang zal niet worden ingezet."

"Er is contact tussen onze dokter en de medische staf van Galatasaray", vervolgt Koeman. "Wij vonden ook dat het nog niet kan. Hij moet eerst volledig in training zijn met fysiek contact, en dat is hij nog niet geweest. We hopen dat hij dinsdag tegen Ecuador wel inzetbaar is."

Koeman geeft aan dat meer clubs zich hebben gemeld over de gesteldheid van hun spelers: "Ik hoor dat best wat spelers een tikkeltje oververmoeid zijn. Het is normaal om daar deze week rekening mee te houden. Ik ga dan ook meer rouleren tussen de beide wedstrijden dan ik voorheen deed."