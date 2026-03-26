Wetenschapper pleit voor Telstar-spits Van Duijn in Oranje

Oranje laat aanvallend grote kansen liggen door de verre ingooi volledig te negeren. Specialist Marco Verbeek, die eerder assistent-trainer was bij clubs als Club Brugge en Almere City, laat tegenover de NOS weten dat Ronald Koeman voor het komende WK een uiterst verrassende troef van Telstar moet overwegen: .

Bondscoach Ronald Koeman gaf deze week in Zeist eerlijk toe dat het Nederlands elftal aanvallend moet verbeteren bij standaardsituaties. Volgens Verbeek wordt het simpelste wapen echter over het hoofd gezien. "De verre ingooi! Als er íets de trend is in het huidige voetbal...", aldus de expert.

Vrijspelen Frenkie de Jong levert niks op

Nederland kiest bij een inworp bijna altijd voor de korte variant om Frenkie de Jong aan de bal te krijgen. Volgens Verbeek is dat zonde van de mogelijkheden. "Dat doet Nederland erg goed, alleen levert het aanvallend eigenlijk niets op." De specialist legt uit dat een verre ingooi in de buurt van het vijandelijke doel eigenlijk een extra corner is. Gemiddeld krijgt een team 1,5 keer zoveel ingooien in de final third dan corners, maar als je die allemaal als hoekschop beschouwt, kun je vaak gevaar stichten. "Dus stel: Oranje krijgt op het WK zestig corners, dan zijn dat negentig potentiële inworpen die kunnen eindigen in het zestienmetergebied", voegt Verbeek nog toe.

Gestokte ontwikkeling Dumfries

De expert is ook kritisch op de huidige vaste krachten, zoals Denzel Dumfries. Hoewel de rechtsback fysiek ijzersterk is, wordt zijn inworp niet als wapen ontwikkeld. "Het ver ingooien van een bal kun je echt trainen. Dumfries is al een hele tijd de rechtsback van Oranje. Maar op het gebied van ingooien is hij nog steeds dezelfde Dumfries als jaren terug. Daarin heeft geen speler zich ontwikkeld en dat vind ik een gemiste kans."

De Katapult van Telstar

Om dit probleem op te lossen, komt Verbeek met een opvallend advies: neem Sem van Duijn mee naar het WK. De spits van Telstar staat bekend om zijn enorme worp. "Je moet op een WK kunnen verrassen. Denk aan Sem van Duijn, de spits van Telstar. Ze weten bij PSV hoe gevaarlijk zijn inworpen zijn." Koeman wilde niet zeggen of er binnenkort bij Oranje specialisten aan zijn staf worden toegevoegd: "Je moet altijd je ogen en oren openhouden, maar in welke vorm we ermee aan de slag gaan, houd ik voor me."