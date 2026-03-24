Reiziger reageert op vreemde keuze om Steur niet te selecteren

speelt de laatste tijd praktisch steevast in de basis van Ajax, maar kon niet op een uitnodiging van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger rekenen. De oud-prof legt uit waarom in gesprek met NU.nl.

Dat Steur niet is opgeroepen voor het grote Oranje, komt niet als verrassing. Vooral in de middelste en achterste linies heeft Ronald Koeman veel te kiezen. Maar dat hij genegeerd wordt bij Jong Oranje is wél vreemd te noemen. Reiziger legt uit: "Je wil zo'n jongen de tijd gunnen om zich goed te ontwikkelen. Sean doet het goed en is basisspeler bij Ajax, maar ook nog niet elke wedstrijd", aldus de bondscoach.

Reiziger geeft aan dat hij Steur, die zondag scoorde in De Klassieker, al een tijdje volgt. Ook kennen ze elkaar uit de tijd waarin Reiziger nog in Amsterdam werkte. "Op dit moment was het nog te vroeg." De middenvelders die wel zijn opgeroepen, zijn Ezechiel Banzuzi (Leipzig), Lamare Bogarde (Aston Villa), Tygo Land, Jorg Schreuders (FC Groningen) en Gjiavi Zechiël (FC Utrecht). Verder zijn er opvallend veel verdedigers meegenomen in de 24-koppige selectie.