Live voetbal 1

Reiziger reageert op vreemde keuze om Steur niet te selecteren

24 maart 2026, 18:44
Ajax-speler Sean Steur
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, bijvoorbeeld a.d.h.v. interviews.

Sean Steur speelt de laatste tijd praktisch steevast in de basis van Ajax, maar kon niet op een uitnodiging van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger rekenen. De oud-prof legt uit waarom in gesprek met NU.nl.

Dat Steur niet is opgeroepen voor het grote Oranje, komt niet als verrassing. Vooral in de middelste en achterste linies heeft Ronald Koeman veel te kiezen. Maar dat hij genegeerd wordt bij Jong Oranje is wél vreemd te noemen. Reiziger legt uit: "Je wil zo'n jongen de tijd gunnen om zich goed te ontwikkelen. Sean doet het goed en is basisspeler bij Ajax, maar ook nog niet elke wedstrijd", aldus de bondscoach. 

Artikel gaat verder onder video

Reiziger geeft aan dat hij Steur, die zondag scoorde in De Klassieker, al een tijdje volgt. Ook kennen ze elkaar uit de tijd waarin Reiziger nog in Amsterdam werkte. "Op dit moment was het nog te vroeg." De middenvelders die wel zijn opgeroepen, zijn Ezechiel Banzuzi (Leipzig), Lamare Bogarde (Aston Villa), Tygo Land, Jorg Schreuders (FC Groningen) en Gjiavi Zechiël (FC Utrecht). Verder zijn er opvallend veel verdedigers meegenomen in de 24-koppige selectie.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sean Steur

Sean Steur
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
13
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws