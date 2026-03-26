De oproep van voor de interlandselectie leverde ontzettend veel kritiek op. De 33-jarige spits van Ajax staat al maandenlang droog en maakt totaal geen indruk met zijn spel, maar toch lijkt de boomlange aanvaller een van de zekerheidjes in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Kijkend naar deze redenen, is dat niet eens zo onlogisch.

Weghorst kent een ronduit slecht seizoen bij Ajax. Zijn laatste doelpunt maakte hij op 26 oktober 2025, tegen FC Twente. Dat is inmiddels bijna vijf maanden geleden. Oké: Weghorst miste acht duels wegens een enkelblessure, maar sinds zijn rentree (op 24 januari) staat hij nog altijd droog. In negen duels, waarvan drie als basisspeler, gaf de aanvaller slechts één assist.

Toch selecteert Koeman Weghorst voor de laatste interlandselectie in aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, tot enorme onvrede van de Oranje-fans. Het lijkt erop dat Weghorst zeker is van zijn plek in de WK-selectie. Dat heeft meerdere redenen.

Géén concurrentie op zijn ‘profiel’

Nee, de kans dat Weghorst op het WK als basisspeler gaat spelen, lijkt heel klein. Ook niet als frisse wissel, als bijvoorbeeld Memphis Depay of Brian Brobbey is moegestreden. Weghorst gaat mee als breekijzer, om doelpunten te forceren als het nodig is. Net zoals hij dat in Qatar deed tegen Argentinië.

Kijkend naar de concurrentie, zijn er maar weinig spelers zoals Wout Weghorst. Er zijn bijna geen andere grote, sterke spitsen die goed zijn in kopduels en die je kunt inzetten om het spel te forceren.

Zijn data spreken boekdelen: zijn kracht ligt vooral in de lucht en in het strafschopgebied. Hij wint 97% van zijn luchtduels (oftewel: bijna elk kopduel dat hij aangaat) en bevindt zich regelmatig in de buurt van het doel met de bal. (93rd percentile touches in the box betekent dat hij meer balcontacten in het strafschopgebied heeft dan 93% van andere spitsen.)

Meerdink? Emegha?

Mexx Meerdink en Emmanuel Emegha werden in eerdere interlandperiodes ook opgenomen in de selecties, maar zij beschikken duidelijk over andere kwaliteiten dan Weghorst. Meerdink mist fysieke kracht (27e percentile) en is niet constant aanwezig in het strafschopgebied, waardoor hij niet snel gevaar kan creëren bij korte invalbeurten. Emegha staat wel goed gepositioneerd, maar is gemiddeld in luchtduels (59e percentile) en grondduels (24e percentile) en kan fysiek dus geen dominantie afdwingen in de box. Op die data scoort Weghorst juist erg goed.

Waarom krijgen andere spitsen (op internationaal niveau) geen kans van Koeman?

Een spits als Zian Flemming doet het dit seizoen goed bij Burnley, maar past ook niet in het profiel ‘pinchhitter’. Dat geldt ook voor Thijs Dallinga, die af en toe een doelpunt meepikt bij Bologna. Joshua Zirkzee is geen pinchhitter bij Manchester United én maakt geen doelpunten, dus ook hij maakt weinig kans op een oproep.

Myron Boadu, Jizz Hornkamp, Kaj Sierhuis en Thom van Bergen lopen rond in de Eredivisie, maar zijn geen breekijzers. De kans dat Koeman een nieuwe naam oproept, lijkt klein. “Loyaliteit vind ik wel heel belangrijk, omdat ik denk dat je de meeste kans maakt op succes met een redelijk vaste groep. Maar je moet ook oog hebben voor veranderingen. En volgens mij gebeurt dat ook wel”, sprak hij maandag op de persconferentie.

Brian Brobbey doet het momenteel goed bij Sunderland en Memphis Depay is de topscorer aller tijden, dus zij lijken een streepje voor te hebben op de Nederlandse spitsen met een vergelijkbaar profiel.

Mits Weghorst fit blijft, maakt hij een grote kans op het WK. Zo kan het Nederlandse volk beter accepteren dat Weghorst meegaat naar het WK, in plaats van hem nú al met de grond gelijk te maken.