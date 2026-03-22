Schandalige statistiek van Wout Weghorst tegen Feyenoord: ‘De slechtste Ajacied ooit’

Leonne Stentler is zondag niet onder de indruk geraakt van Ajax tijdens De Klassieker tegen Feyenoord (1-1). De oud-voetbalster en analist houdt in Studio Voetbal een vernietigend betoog over het elftal van trainer Óscar García. Stentler benoemt onder meer een schokkende statistiek van .

Feyenoord en Ajax deelden zondag de punten in De Kuip. Ajax kwam kort na rust op voorsprong dankzij een afstandsknal van Sean Steur, maar Feyenoord wist de stand in de slotfase toch nog gelijk te trekken via een benutte strafschop van Jakub Moder.

Stentler is van mening dat Ajax een onthutsend zwakke wedstrijd speelde in De Kuip. “Het viel echt tegen. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Dat blijkt maar weer”, refereert ze aan de 4-0 zege die Ajax vorige week bij het debuut van García boekte op Sparta Rotterdam. “Het was angstig, het was slordig.”

Stentler haalt dan een moment in de 39ste minuut van de wedstrijd aan om de angst bij Ajax bloot te leggen. Op de beelden die zij toont is te zien hoe Mika Godts op ongeveer veertig meter van het doel van Feyenoord in balbezit komt in de as van het veld. “De bal gaat van stationnetje naar stationnetje… Iedereen raakt de bal minstens drie keer, voordat deze naar het volgende stationnetje gaat. Er worden geen mensen overgeslagen. Zo kun je een tegenstander natuurlijk niet kapot spelen.”

Vervolgens stipt Stentler een moment in de blessuretijd van de eerste helft aan. Ajax kon counteren via Steur en het talent leek op rechts Steven Berghuis weg te kunnen steken in de diepte. Steur kapte de bal echter af.

“Dat is een pass die je wel van hem verwacht”, verzucht Stentler. Vervolgens leek een breedtepass op Godts de aangewezen optie. Ook dat deed hij echter niet: in plaats daarvan draaide Steur weer terug. “Toch weer een beetje die onzekerheid.”

Stentler benoemt tot slot een schokkende statistiek van Weghorst, die bij Ajax in de punt van de aanval de voorkeur kreeg boven Kasper Dolberg en uiteindelijk 55 minuten bleef staan. “Drie van zijn twaalf passes zijn maar aangekomen. Dat is de laagste passnauwkeurigheid van een Ajacied sinds ze dit meten (vanaf het seizoen 2008/09, red.). Ajax had heel weinig aan hem.”