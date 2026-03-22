Schandalige statistiek van Wout Weghorst tegen Feyenoord: ‘De slechtste Ajacied ooit’

22 maart 2026, 20:07
Leonne Stentler Wout Weghorst Feyenoord Ajax
Foto: © NOS, Imago
Demen Bülbül | Redacteur

Leonne Stentler is zondag niet onder de indruk geraakt van Ajax tijdens De Klassieker tegen Feyenoord (1-1). De oud-voetbalster en analist houdt in Studio Voetbal een vernietigend betoog over het elftal van trainer Óscar García. Stentler benoemt onder meer een schokkende statistiek van Wout Weghorst.

Feyenoord en Ajax deelden zondag de punten in De Kuip. Ajax kwam kort na rust op voorsprong dankzij een afstandsknal van Sean Steur, maar Feyenoord wist de stand in de slotfase toch nog gelijk te trekken via een benutte strafschop van Jakub Moder.

Stentler is van mening dat Ajax een onthutsend zwakke wedstrijd speelde in De Kuip. “Het viel echt tegen. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Dat blijkt maar weer”, refereert ze aan de 4-0 zege die Ajax vorige week bij het debuut van García boekte op Sparta Rotterdam. “Het was angstig, het was slordig.”

Stentler haalt dan een moment in de 39ste minuut van de wedstrijd aan om de angst bij Ajax bloot te leggen. Op de beelden die zij toont is te zien hoe Mika Godts op ongeveer veertig meter van het doel van Feyenoord in balbezit komt in de as van het veld. “De bal gaat van stationnetje naar stationnetje… Iedereen raakt de bal minstens drie keer, voordat deze naar het volgende stationnetje gaat. Er worden geen mensen overgeslagen. Zo kun je een tegenstander natuurlijk niet kapot spelen.”

Vervolgens stipt Stentler een moment in de blessuretijd van de eerste helft aan. Ajax kon counteren via Steur en het talent leek op rechts Steven Berghuis weg te kunnen steken in de diepte. Steur kapte de bal echter af.

“Dat is een pass die je wel van hem verwacht”, verzucht Stentler. Vervolgens leek een breedtepass op Godts de aangewezen optie. Ook dat deed hij echter niet: in plaats daarvan draaide Steur weer terug. “Toch weer een beetje die onzekerheid.”

Stentler benoemt tot slot een schokkende statistiek van Weghorst, die bij Ajax in de punt van de aanval de voorkeur kreeg boven Kasper Dolberg en uiteindelijk 55 minuten bleef staan. “Drie van zijn twaalf passes zijn maar aangekomen. Dat is de laagste passnauwkeurigheid van een Ajacied sinds ze dit meten (vanaf het seizoen 2008/09, red.). Ajax had heel weinig aan hem.”

➡️ Meer Feyenoord - Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Foto van Mister Ajax Sjaak Swart

Sjaak Swart haalt uit naar zes Ajax-spelers: ‘Niet goed genoeg’

  • Gisteren, 10:22
  • Gisteren, 10:22
  • 6
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • di 17 maart, 20:34
  • 17 mrt. 20:34
  • 16
Bosz, Brands en Stewart voor het stadion van PSV

PSV slaat onoverbrugbaar gat met Ajax en Feyenoord: 'Dit is pijnlijk'

  • vr 20 maart, 16:14
  • 20 mrt. 16:14
  • 12
Weghorst liet niets zien, maar bijna geen enkele Ajacied. Ik denk dat de statistieken van de andere spelers ook niet goed zijn. Ajax speelde om niet te verliezen, zeer behoudend en zonder durf. Terwijl Ajax voor de 2e plek deze wedstrijd had moeten winnen.

Geen fan van Weghorst (prima pinchhitter, geen starter), maar hij het veld ingestuurd on stoorzender te zijn. Er leek niet echt een aanvallend plan, behalve hopen op een snelle omschakeling.

Sean Steur

Sean Steur
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
12
0
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

